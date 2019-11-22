На что способны армяне за 100 лет без войн

Конфликт осложняется еще парой обстоятельств. Во-первых, среди российских политиков нет единодушной позиции по этому вопросу. Да, говорят некоторые из них, Нжде действительно вступил в определенного рода отношения с Гитлером, но ведь он никого не убивал! И посадили его не за военные преступления, а за антисоветскую деятельность. К тому же табличка хоть и находится в России, тем не менее расположена на территории армянского храма, то есть о навязывании Нжде россиянам речи не идет.«Для меня стало сюрпризом, что этот вопрос все еще присутствует в наших отношениях», — вздыхая говорит премьер-министр Армении. Мы встретились с ним в здании правительства, где он целый час искренне, хоть и по-дипломатически обтекаемо, отвечал на наши вопросы.