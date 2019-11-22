На что способны армяне за 100 лет без войн

Кстати, я никогда не придавал особого значения тому, где произведен товар. Пока лично не убедился в том, что есть страны, где нет практически ничего, кроме нефти, газа и конфликтов. Например, нынешняя Ливия.
И в какой-то момент количество аутентичных народных товаров в магазинах стало для меня одним из важнейших культурных, политических и экономических показателей.
Рядом с «Вернисажем» находится небольшая, но опрятная площадь с фонтанами (жаль, их уже отключили) и каменными крестами хачкарами — важнейшим символом армянской национальной культуры. Но главный объект на площади — это, конечно, памятник Гарегину Нжде
— тому самому герою армянского народа, из-за которого недавно разразился жуткий скандал между россиянами и армянами.