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22 ноября
На что способны армяне за 100 лет без войн
О карабахском конфликте, герое Армении Нжде, сирийских беженцах и службе в армянской армии читайте в большом репортаже специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН).
Дорога от уютного аэропорта «Звартноц» (кстати, с достаточно быстрым Wi-Fi, для подключения к которому не надо вводить телефон, адрес, номер паспорта и девичью фамилию матери) до отеля заняла минут двадцать. Машин на ереванских дорогах не так уж и много, но и не мало (часто попадается советский раритет — например, развозной фургон ЕрАЗ, выпускавшийся в Армении с середины 60-х до середины 90-х. Я уже молчу про традиционные белые «Нивы»).

Магнитами запасся сразу в центре города, чтобы больше ни минуты не тратить на такие мелочи. Если кому интересно, то самый большой выбор сувениров на блошином рынке «Вернисаж». Это такая бесконечная череда пестрых торговых прилавков с ювелирными украшениями, антиквариатом, посудой и прочими ненужными штуковинами «на память», сделанными в Армении (а стало быть, самыми древними и самыми лучшими. Но все равно ненужными).
Кстати, я никогда не придавал особого значения тому, где произведен товар. Пока лично не убедился в том, что есть страны, где нет практически ничего, кроме нефти, газа и конфликтов. Например, нынешняя Ливия.

И в какой-то момент количество аутентичных народных товаров в магазинах стало для меня одним из важнейших культурных, политических и экономических показателей.

Рядом с «Вернисажем» находится небольшая, но опрятная площадь с фонтанами (жаль, их уже отключили) и каменными крестами хачкарами — важнейшим символом армянской национальной культуры. Но главный объект на площади — это, конечно, памятник Гарегину Нжде — тому самому герою армянского народа, из-за которого недавно разразился жуткий скандал между россиянами и армянами.
Пашинян: «Для нас Нжде и Баграмян имеют одинаковые истоки»
Все началось с того, что депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов пробрался на территорию армянской церкви и закрасил черной краской памятную доску Нжде. Многие, включая ряд российских политиков, политологов и историков, Виноградова поддержали, назвав Нжде коллаборантом и нацистским преступником. А вот в Армении он чуть ли не святой, спасший армянский народ от очередной резни и подаривший ему современные границы.
Конфликт осложняется еще парой обстоятельств. Во-первых, среди российских политиков нет единодушной позиции по этому вопросу. Да, говорят некоторые из них, Нжде действительно вступил в определенного рода отношения с Гитлером, но ведь он никого не убивал! И посадили его не за военные преступления, а за антисоветскую деятельность. К тому же табличка хоть и находится в России, тем не менее расположена на территории армянского храма, то есть о навязывании Нжде россиянам речи не идет.

«Для меня стало сюрпризом, что этот вопрос все еще присутствует в наших отношениях», — вздыхая говорит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Мы встретились с ним в здании правительства, где он целый час искренне, хоть и по-дипломатически обтекаемо, отвечал на наши вопросы.
Для нас Гарегин Нжде и маршал Ованес Баграмян имеют одинаковые истоки как исторические фигуры. Они сражались за Армению, за армян. Они пытались сделать все, чтобы защитить свой народ от турков, которые организовали геноцид армян. Сейчас много говорят, что Нжде имел контакты с Третьим рейхом. Но и Молотов имел контакты с представителями Третьего рейха. Кто-то в России осудил пакт Молотова — Риббентропа? А Сталин был об этом информирован?
Никол Пашинян.
Еще мнение
— Вся эта история политизирована с самого начала. Нам подбросили эту тему, — говорит министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.
— Кто подбросил?
— Скажем так, «друзья» России и Армении...
— Ну если вы имеете в виду президента Азербайджана, то он действительно сейчас подливает масло в огонь, призывая евреев подключиться к истории с Нжде. Но что делать? Как поступить в этой ситуации, чтобы все стороны остались довольны?
— Повторяю, это провокация. И самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это не разжигать межнациональную рознь. Лучше вспомнить о нашей общей борьбе над нацистской Германией. О вкладе армянского народа в победу в Великой Отечественной войне. Напомню, карабахское село Чардахлу подарило миру сразу двух маршалов — Ивана Баграмяна и Амазаспа Бабаджаняна. 30% населения Арцаха было мобилизовано. В то время как в Третьем рейхе самый большой показатель составлял 16%.
Армия — это святое
В Армении любят говорить: «Дайте нашему народу 100 лет без войн, и он перевернет мир». Уверен, что так и есть. Вот только проверить это еще ни разу не удавалось.
Именно поэтому во время своих традиционно пышных застолий армяне всегда пьют за мир во всем мире. И именно поэтому среди армян существует культ вооруженных сил — ведь говорят: хочешь мира — готовься к войне.

Причем армия и церковь, словно две стороны одной медали, для религиозного армянского народа категорически неразделимы.

Особенно воинственны карабахцы. Говорят, для тамошних парней оказаться негодными к службе — настоящая трагедия. Тем более что 2016 год показал — несмотря на договор о бессрочном прекращении огня, подписанный 25 лет назад, расслабляться рано. Напомню, в ночь с 31 марта на 1 апреля руководства Карабаха и Азербайджана обвинили друг друга в нападении. Началось вооруженное противостояние, которое продлилось четыре дня и закончилось провалом азербайджанского «блицкрига».
Я раньше работал барменом в местном пабе «Калюмет». Нашими основными клиентами были обеспеченные армяне из-за рубежа. В основном представители диаспор в странах Ближнего Востока. Хотя были и из США, и из Европы. Но во время боестолкновений 2016 года наш бар опустел. Все ушли на фронт. Я и сам было собрался с друзьями в военкомат, но отец остановил. Странные мы люди, армяне. В мирное время разъезжаемся кто куда в поисках лучшей жизни, а во время войны бросаем все, что нажили и возвращаемся домой... воевать.
говорит ереванец Роберт.
Тлетворное влияние Турции
«Опасность возобновления конфликта в Карабахе сохраняется, — отмечает министр иностранных дел непризнанной республики Масис Маилян. — Есть опасения, что Турция с ее агрессивной пантюркистской политикой поддержит очередную провокацию».
Сейчас войны нет из-за сохранения баланса сил. Армия обороны Арцаха сдержит любую агрессию. Но в 2016-м возник дисбаланс. В Баку закупили много оружия и техники и посчитали, что теперь они в состоянии с нами справиться. Плюс, в тот момент произошел обвал маната. Война помогла бы сместить фокус с внутреннего кризиса на внешний.
Гордые и непризнанные
Нагорный Карабах (в Армении чаще говорят Арцах) — вполне себе сформировавшееся государство. Небогатое и не совсем самостоятельное, но перспективное, о чем свидетельствуют экономические показатели.
— За последние 10 лет средний экономический рост в нашей республике составил 10%, — докладывает госминистр Карабаха Григорий Мартиросян. — В 2018 году ВВП на душу населения составлял 4355 долларов. Я не могу сказать, что это высокий показатель даже по сравнению с развивающимися странами. Хотя для региона очень даже неплохо. В этом году мы рассчитываем на экономический рост в пределах 10%.
— А за счет чего достигается эта цифра?
— Около 7% были обеспечены за счет роста промышленности. Остальное — это сфера услуг, строительство и сельское хозяйство. Если говорить о промышленности, то активнее всего развиваются три основные отрасли: горнодобывающая (металлические и не металлические природные ресурсы), перерабатывающая и энергетика.
— Что бы вы назвали визитной карточкой Карабаха?
— Наши продукты питания и алкогольные/безалкогольные напитки. Например, с недавних пор карабахские гранаты стали настоящим брендом и с большим успехом экспортируются в Армению и другие страны. Ну и, конечно, наша природа. Экотуризм — очень перспективное направление. На сегодняшний день большая часть туристов — это армяне. Но есть и туристы из других стран. Так, за 10 месяцев этого года Карабах посетило 40 тысяч иностранцев.
Возможно ли объединение Карабаха и Армении?
Мне показалось, что эта идея перманентно витает в армянском воздухе. Местные эксперты подтвердили мою догадку, заявив, что объединение — тренд последних лет. Однако провернуть подобное пока невозможно. Все-таки идет переговорный процесс (в котором Карабах, кстати, не участвует), и не дай бог что — армян сразу же обвинят в срыве мирных договоренностей. А значит, снова начнется война.
Три интересных факта о Карабахе
1
Карабахский вопрос не входит в топ-5 наиболее важных проблем, волнующих армянское население. Гораздо больше армяне интересуются борьбой с коррупцией, оттоком населения и собственным уровнем жизни.
2
Противоречия между США и Россией не мешают переговорам по Карабаху. С декабря 1994 года посреднические усилия России и Запада объединены. Это, пожалуй, единственная площадка, где у Москвы, Брюсселя и Вашингтона есть взаимопонимание.
3
Девять штатов США на уровне законодательных органов признали независимость Карабаха. Республику поддерживают Страна Басков и Новый Южный Уэльс. У Карабаха есть 20 городов-побратимов. А с Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем подписаны торговые соглашения. В США, Германии и Ливане действуют карабахские представительства.
Как живут сирийские армяне
До войны в Сирии проживало более 100 тысяч армян. У них были свои церкви и школы, где дети изучали армянский язык и родную культуру. Даже те из них, кто ни разу в жизни не бывал в Армении, вполне гармонично сочетали в себе бесконечную любовь к исторической родине и преданность Сирии. До сих пор армянские ребята с флагами двух государств защищают то, что осталось от их дома. В то время как большинство их друзей и родных отправились на землю предков — подальше от взрывов и выстрелов.
— Нет, конечно, мы не вернемся, — говорит Далида. Немолодая сирийка вместе с мужем, родителями, сыном и сестрой переехала в Ереван из Алеппо в 2014 году. В Сирии ее супруг был уважаемым человеком — предпринимателем средней руки. Тут они еле-еле сводят концы с концами. Но все лучше, чем каждый день бояться не проснуться или не дождаться детей из школы.
«Первые полгода власти Армении помогали нам — платили за аренду жилья. Но мы же не можем вечно сидеть на шее у государства. Потихоньку собрали денег и открыли магазинчик, — женщина разводит руками, демонстрируя свою палатку метра 3 на 4. — Сами делаем хачапури, сметану, джемы, национальные сирийские и армянские блюда, торгуем специями...»
— И как торговля, идет?
— Ползет, — смеется Далида. — Сегодня наторговала на 2 тысячи драм (около 300 рублей). А нам скоро за квартиру платить — 250 долларов. И Новый год на носу. Мы сейчас стараемся продать имущество в Сирии. Но кому оно нужно...

Вы, если можете, передайте туда, наверх, что мы не просим денег — только работу. Все, что мы хотим, — это зарабатывать честным трудом.
— Как я понимаю, безработица — общая проблема. А с местными случаются конфликты?
— Бывает. Мы не всем нравимся. Есть, конечно, очень отзывчивые ереванцы, но есть и те, кто считает нас проблемой, балластом, конкурентами. Или просто завидует успехам некоторых сирийцев в Армении.
К слову об успехах
Торговая точка Далиды — первая в многометровом ряду магазинчиков в подземном переходе. И практически все они принадлежат сирийцам. Сразу за стенкой находится солидный, просторный магазин одежды, обуви и аксессуаров. Предприниматель Арут вместе с подругой (оба из Алеппо) гордо демонстрируют нам кроссовки известных спортивных брендов и «паленые» сумки Gucci.
«Сделаю скидку, если возьмете две пары. Вообще, у нас все шикарно, — улыбается коммерсант. — Ну вы поймите, они же ничего не смыслят в бизнесе (показывает пальцем на стеллаж с толстовками, за которым грустит Далида). Просто готовят дома лепешки с сыром. А у нас стратегия, реклама в соцсетях, несколько точек в городе. Все серьезно. Вы из России? Я бываю в России несколько раз в год. По делам. В общем, все замечательно».
Итого
По Карабаху ничего не понятно. Ни в Ереване, ни в Баку, ни в Степанакерте, как мне кажется, нет даже приблизительного понимания, что делать и куда двигаться.
Хотя премьер-министр Пашинян сказал, что решение карабахского вопроса невозможно без учета азербайджанских интересов. Таким образом, Армения сделала шаг навстречу Азербайджану.

Но это не значит, что армяне рассчитывают на взаимность. Поэтому желающих защищать границы по-прежнему хоть отбавляй. Кстати, сыновья премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна тоже служат в Нагорном Карабахе. И в Армении к этому не относятся как к чему-то из ряда вон выходящему.
Что касается сирийских армян, то беженец беженцу рознь. Но в любом случае эти беженцы — не чужаки. Язык знают, внешне от местных ничем не отличаются. Разве что есть небольшая разница в менталитетах и диалекте. Но и это быстро преодолевается.

Наконец, к России армяне относятся и с любовью, и с ревностью, и даже с некоторой обидой. Одним словом — по-особенному. Для них Москва — естественный союзник, а русский язык — фактически второй родной. Армения последовательно не поддерживает антироссийские резолюции ООН по Крыму и всегда с особым трепетом относится к несправедливости в адрес Москвы. Армяне даже считают, что могут быть мостом между Россией и Украиной. Взамен от старшего брата они ждут защиты и понимания. По-моему, равноценный обмен.
Автор: Аббас Джума
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