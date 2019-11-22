Сирия, 22 ноября. Сотрудники российской стороны Центра по примирению сторон доставили в Хасаку гуманитарный груз. Антикурдские демонстрации прошли в Алеппо. Курдские радикалы SDF объявили амнистию для своих дезертиров. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили совместный вылет с ВВС Сирии на юг Идлиба и нанесли точечные удары по опорным пунктам и укрепрайонам боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны джихадистов в Идлибе.

«Исламское государство1»: подозреваются в установке взрывчатки у блокпоста курдских боевиков в Ракке.

Курдские вооруженные группировки: на севере Ракки потеряли трех боевиков в результате подрыва фугасной бомбы, объявили амнистию для дезертировавших членов «Отрядов народной самообороны».

Провинция Алеппо

Поступают сообщения, что у контрольно-пропускного пункта «Баб ас-Салама» местные жители устроили протестную акцию. Временно перемещенные в Алеппо из северных регионов Ракки и Хасаки сирийцы требуют возвращения в свои районы проживания и выхода отрядов курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) оттуда с дальнейшей передачей территорий протурецким ополченцам, как сообщает портал Aleppo AMC. Жители городов Азаз и Аль-Баб также присоединились к демонстрации под аналогичными лозунгами, как сообщает портал Radio Al Kul.

Провинция Идлиб

Как передает агентство Aleppo AMC, на юге провинции Идлиб авиация ВКС РФ нанесла авиаудар по опорным пунктам джихадистов в районе деревни Мариян. Пока данные о потерях в рядах радикалов в живой силе и боевой технике уточняются.

Во второй половине дня к российским самолетам присоединились вертолеты ВВС Сирии и нанесли удары по окрестностям деревень Аль-Мушарифа и Аз-Зарзур, а также в районе города Кафр-Набель на юго-востоке провинции, как передает медиаресурс Step News Agency. В районе поселка Маарет-ас-Син подразделения Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам радикалов из ракетных установок, о чем также сообщил источник. Повторный обстрел линий обороны боевиков был предпринят у города Кафр-Саджна и Шейх-Мустафа, где укрываются джихадисты «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Трое сотрудников так называемой службы внутренней безопасности SDF «Асайиш» погибли в результате взрыва фугасной мины в окрестностях деревни Умм-Хаваш, о чем сообщает новостной портал Alk Habour. В настоящее время пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку бомбы, но администрация SDF подозревает, что снаряд установили террористы из состава «спящих ячеек» «Исламского государства», диверсии которых участились в зонах курдской оккупации.

Провинция Хасака

Курдская самоназвания администрация SDF выпустила распоряжение об отмене уголовного преследования дезертиров из «Отрядов народной самообороны», как сообщает портал Alk Habour 21. Курдские боевики вынуждены были пойти такие меры, в надежде, что кто-то из дезертиров может вернуться обратно. Напомним, что из рядов «Отрядов народной самообороны» массово бежали целые отряды боевиков с даты начала на северо-востоке страны операции Турции «Источник мира». Операция была начата 9 октября, уже в первую неделю курдские отряды покинуло больше сотни человек, в основном это были новобранцы, которых SDF насильно вербовали.

Гуманитарная акция была проведена российскими сотрудниками Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) на севере Хасаки в районах, освобожденных от курдских радикалов. Подполковник ЦПВС Александр Бакин в интервью корреспонденту агентства SANA заявил, что в провинцию доставлено около тысячи продовольственных пакетов с продуктами первой необходимости, такими как молоко, крупы, мука, хлеб и питьевая вода, так как далеко не все жители Хасаки имеют к ней доступ. Пакеты будут распределены между нуждающимися семьями. Ранее сообщалось, что ЦПВС объявил о начале работы сразу нескольких пунктов выдачи гуманитарной помощи в северо-восточных районах Сирии. Акции по раздаче гуманитарной помощи будут проводиться регулярно.

1 Организация запрещена на территории РФ.