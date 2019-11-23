Сирия, 23 ноября. Сотни беженцев вернулись в города Тель-Абъяд и Рас аль-Айн, теперь свободные от курдских бандгрупп. Мирный житель подорвался на мине YPG в северных окрестностях Ракки. США бомбят паромы с нефтью в Дейр-эз-Зоре, направляющиеся на удерживаемый САА берег, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели бомбардировку позиций террористов на юге Идлиба в ответ на новые нарушения боевиками перемирия.

Курдские вооруженные группировки: виновны в гибели мирного жителя, подорвавшегося на мине YPG, в окрестностях Ракки; подозреваются в убийстве молодого человека, тело которого было найдено недалеко от Рас аль-Айна.

Международная коалиция: бомбит паромы с нефтью в Дейр-эз-Зоре, направляющиеся на удерживаемый САА берег.

Армия Турции: обеспечила сотням беженцев возможность вернуться в свои дома на севере Ракки и Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, разбомбили четыре парома, транспортировавших нефть с восточного берега Евфрата на западный в провинции Дейр-эз-Зор, где дислоцируется правительственная Сирийская арабская армия (САА), передает радиостанция AlKul. Напомним, США и подконтрольные им курдские боевики Демократических сил Сирии (SDF)**** захватили почти все Заевфратье вместе с крупнейшими в САР нефтегазовыми месторождениями. В результате из-за этого, а также из-за наложенных западными странами экономических санкции в Сирийской Арабской Республике продолжается бензиновый кризис, который в последнее время был несколько ослаблен усилиями официального Дамаска.

Провинция Идлиб

ВКС РФ атаковали террористов в южной части Идлиба после очередных нарушений джихадистами режима прекращения огня. Так, по информации портала Syria Call, российская авиации нанесла удар недалеко от населенного пункта Мариан в районе горной гряды Джебель аз-Завия. Данные о потерях, понесенных исламистами в ходе бомбардировки, в настоящее время выясняются. В этом регионе дислоцируются большей частью бандгруппы «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** (деятельность запрещена в РФ), а также аффилированных с «Ан-Нусрой» вооруженных формирований, которые систематически ведут обстрелы в нарушение перемирия, в том числе в близлежащих жилых кварталах.

Провинция Ракка

В результате взрыва мины, оставленной боевиками «Демократических сил», около поселка Ат-Тарвазия, расположенного к северу от Ракки, погиб мирный житель, сообщает канал Jisr TV. Стоит отметить, что данная тактика минирования своих позиций перед вынужденной сдачей районов противнику напоминает манеру террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и других крайне радикальных джихадистских группировок.

Согласно сведениям турецкого портала Anadolu, сирийские беженцы в настоящее время активно возвращаются в свои дома на севере САР за Евфратом, освобожденные от курдских бандформирований. Так, в города Тель-Абъяд на севере Ракки, Рас аль-Айн в Хасаке и ряд других из Джараблуса, куда от произвола главарей SDF несколько лет назад бежали многие гражданские лица, вернулось несколько сотен человек.

Провинция Хасака

Тело неопознанного молодого человека была найдено брошенным у обочины на окраине деревни Аль-Азизия, находящейся в окрестностях Рас аль-Айна на севере провинции Хасака, передает Euphrates Post. Предполагается, что убийство могли совершить радикалы из состава Отрядов народной самообороны (YPG). Курды-боевики продолжают вылазки и обстрелы на сирийско-турецкой границе, провоцируя Анкару на продолжение антитеррористической операции «Источник мира». Также ими был совершен ряд взрывов с жертвами среди населения, самые крупные — в Аль-Бабе и Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.