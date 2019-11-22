Врач предупредил о вреде квашеной капусты

Москва, 22 ноября. Люди, страдающие от гипертонии или имеющие проблемы с солевым обменом, должны осторожно относиться к квашеной капусте. Об этом сообщила врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова.

Специалист подчеркнула, что некоторые люди должны исключить из своего рациона этот продукт, так как он может негативно повлиять на функционирование организма в общем и целом. Однако, важно понимать, что квашеная капуста очень полезна, она нормализует пищеварение и благотворно влияет на уровень сахара в крови.

Гипертоники и те, у кого врачи диагностировали нарушение солевого обмена, должны либо отказаться от употребления капусты в таком виде, либо ограничить ее употребление. Этот продукт может вызывать отеки и повышать артериальное давление. Кроме того, как заметила Круглова, лучше всего отказаться от квашеной капусты в периоды обострений заболеваний желудка.

Врач-диетолог обратила особое внимание на то, что кормящим матерям тоже следует исключить из рациона этот продукт. Он может стать причиной колик у младенца.

Напомним, ранее эксперты назвали привычки, которые могут стать причиной появления у человека лишнего веса. По словам диетологов, физическая нагрузка, правильное питание могут оказаться бесполезными во время похудения, если есть нездоровые привычки в еде.

Как утверждают диетологи, самое главное правило, которое позволит сохранить хорошую фигуру, — соблюдение размера порций. Кроме того, лучше отказаться от перекусов сидя перед телевизором или за компьютером. Именно в это время, предупреждают эксперты, есть шанс съесть больше обычного. Эксперты советуют как можно реже есть на ходу.