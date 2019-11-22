Меморандум России и Турции дал толчок продвижению мирного процесса в Сирии

Москва, 22 ноября. Меморандум России и Турции о взаимопонимании по Сирии позволил значительно продвинуть мирный процесс. Об этом в пятницу заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.

Он обратил на запуск нового раунда переговоров в астанинском формате. Очередная встреча состоится в столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана) 10-11 декабря. Предыдущая проходила в начале августа.

«Предпосылки для нового раунда диалога по межсирийскому урегулированию создал меморандум, который подписали в конце октября в Сочи президенты России и Турции», — пояснил политолог порталу «Экономика сегодня».

По его словам, подписание соглашения позволило вернуть часть территорий на севере Сирии под контроль сирийской армии, наладить там мирную жизнь и снизить влияние курдских бандформирований.

Шаповалов полагает, что на сегодняшний день в Сирии созданы все условия для того, чтобы окончательно вернуть стране государственность. Ключевую роль в мирном процессе должен сыграть конституционный комитет, который готовит новую редакцию основного закона САР. При этом замдиректора Института истории и политики МПГУ подчеркнул, что все изменения должны происходить с учетом мнения всех сторон, а главное — с учетом интересов обычных сирийцев.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности. Позже министерство обороны РФ усилило силы российской военной полиции армейскими вертолетами, которые сопровождают патруль и наблюдают за обстановкой в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.