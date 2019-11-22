Глава медиагруппы «Патриот» призывает наказать Вишневского за домогательства к студенткам

Санкт-Петербург, 22 ноября. Руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил о необходимости вмешаться правоохранительным органам в скандал, в центре которого оказался депутат петербургского ЗакСа и преподаватель РГПУ имени Герцена Борис Вишневский.

Медиаменеджер назвал профессию педагога одной из важнейших в российском обществе, поэтому, по его словам, извращены, насильники и другие преступники не должны находиться рядом с детьми.

«Я сам преподавал в университете и считаю, что [преступники] не должны избегать наказания, прикрываясь своими научными званиями, наградами, корочками и положением в обществе», — приводит Nation News слова Столярчука.

Напомним, в начале ноября бывшая студентка герценовского университета написала в редакцию Nation News письмо, в котором рассказала о домогательствах со стороны преподавателя Вишневского. По ее словам, депутат приставал не только к ней, но и к другим студенткам, обещая им помочь устроиться в Петербурге.

Сам Вишневский категорически отверг все обвинения. Не поверили сообщениям девушки и соратники депутата — один из «яблочников» пригрозил журналистам, опубликовавшим письмо жертвы, расправой. Позже парламентарий обратился с заявлением в ОВД по Приморскому району, в котором потребовал завести уголовное дело о клевете (ч.4. ст.128.1 УК РФ) из-за статей Nation News о домогательствах со стороны преподавателя к ученицам.

В то же время жители Северной столицы, не поверив в слова Вишневского и его друзей, устроили серию пикетов с требованием изолировать депутата от работы с молодежью.

Примечательно, что в РГПУ имени Герцена сперва не хотели проводить внутреннюю проверку из-за жалобы выпускницы, однако потом все же пошли на этот шаг. Экс-студентка считает, что что руководство вуза намеренно пыталось не встревать в эту историю из-за боязни пошатнуть репутацию и хороших отношений Вишневского с ректором университета. В вузе утверждают, что официальных жалоб на поведение Вишневского не поступало, однако заявления студентов говорит об обратном.

Позже журналистам удалось лично поговорить с девушкой, пострадавшей от рук парламентария. Выпускница подробно рассказала историю о непристойном поведении педагога.