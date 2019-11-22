«Фонтанка» распространяет фейк с «жертвой Соколова», желая спасти извращенца Вишневского от наказания

Сегодня, 22 ноября, петербургское издание «Фонтанка» опубликовало интервью с девушкой, якобы близко знакомой с историком Олегом Соколовым, которого обвиняют в убийстве своей любовницы Анастасии Ещенко. По заявлению журналистов, это еще одна любовница Соколова, с которой у него были отношения в 2008 году и которую он также угрожал убить. Однако адвокат обвиняемого Александр Почуев уверен, что материал «Фонтанки» — это не более чем фейк.

Ранее в СМИ действительно появилась информация, что в 2008 году Соколов мог напасть на студентку СПбГУ, которая написала на него заявление в полицию. В СКР эти сообщения взяли в разработку и поручили следователям проверить версию. По словам адвоката, если эта девушка существует, то она уже проходит как свидетель и уведомлена об ответственности за разглашение следственной тайны.

Самое интересное, что другой скандал, в центре которого оказался преподаватель РГПУ Борис Вишневский, оппозиционная «Фонтанка» освещает совершенно иным образом — всеми силами пытается выгородить Вишневского, о домогательствах которого к студенткам стало известно СМИ. Вероятнее всего, такая лицемерная позиция основана на том факте, что преподаватель является депутатом Законодательного собрания Петербурга и главой фракции «Яблоко».

О похождениях престарелого оппозиционера сообщила его бывшая ученица. Девушка особо отметила, что является не единственной жертвой извращенца. Вишневский домогался ко всем девушкам, у которых были проблемы с учебой, угрожая им отчислением. Судя по реакции руководства РГПУ, оно знало о происходящих безобразиях, но предпочитало закрывать глаза на них.

Скандал мгновенно привлек внимание прессы, о петербургском «яблочнике»-извращенце рассказали даже на федеральном телеканале «Россия 24». Но прооппозиционные ресурсы включили режим полного отрицания любых фактов, доказывающих виновность Вишневского. А «Фонтанка», судя по всему, пошла дальше. Своим новым фейком она явно пытается отвлечь внимание читателей от новостей про извращенца в стенах лучшего педагогического вуза России.

Такую деятельность стоит считать не только безответственной, но и опасной. В отличие от того же Соколова, на истории которого паразитируют оппозиционные журналисты, Вишневский не идет на контакт с правоохранительными органами и не раскаивается в своих действиях, а значит, маловероятно, что список его жертв перестанет пополняться.