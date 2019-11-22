Наркокартели превратили мексикано-американскую границу в горячую точку

США упорно и регулярно отправляют своих солдат за океан якобы для того, чтобы бороться с воинственными диктаторскими режимами, поддерживать мир и распространять демократию. Чиновники и военные старательно уверяют: миссия Америки — сделать мир стабильнее и безопаснее. Парадокс в том, что прямо по соседству с Соединенными Штатами существует самый настоящий пограничный кризис. Так, на мексикано-американской границе нет ни мира, ни стабильности, ни безопасности. Однако Пентагон по какой-то причине не спешит посылать войска для борьбы с мексиканскими наркокартелями на границе США.

Тяжелые последствия деятельности наркокартелей

Северные штаты Мексики, в числе которых Сонора, Чиуауа, Коауила, уже с 1990-х годов находятся под властью влиятельных наркокартелей — Лос-Сетас и Гольфо. Гражданская администрация и полиция здесь фактически не функционируют. Основной источник дохода картелей — «экспорт» наркотиков в США. Каждый год на границе перечисленных мексиканских штатов и американских Техаса и Аризоны гибнут без преувеличения тысячи людей. По подсчетам — за 10 лет с 2008 по 2018 гг. от насилия в Мексике погибло 100 000 человек и большинство из них в северных пограничных штатах. Как правило, это члены других картелей, ограбленные мигранты, которые пытаются перебраться через американо-мексиканскую границу, а также случайные туристы. Каждую неделю на границе останавливают машины с тоннами героина, кокаина и прочих наркотиков. Каждый месяц на пограничной территории обнаруживают ямы с трупами.

К примеру, недавно мексиканские власти сообщили об обнаружении братской могилы, содержащей по меньшей мере 10 тел. Она находилась на окраине популярного туристического портового города в 60 милях к югу от Аризоны. Раскопки проходили за пределами мексиканского городка Пуэрто-Пеньяско.

В распоряжении картелей — тяжелое вооружение, броневики и даже вертолеты. Фактически происходящее на мексикано-американской границе — даже не криминальный произвол, а полноценные военные действия, в которых Соединенные Штаты по неведомой причине придерживаются нейтралитета. Это происходит даже невзирая на то, что жертвами этого кровавого беспредела все чаще оказываются американские граждане.

Так, в начале ноября 2019 года бандиты из картелей убили и заживо сожгли американскую семью из 9 человек, в том числе 6 детей. СМИ сообщали, что семья принадлежала к мормонской общине. По заявлениям членов погибших, инцидент произошел, когда семья проезжала мексиканские штаты Бависпе, Сонора, Янош и Чиуауа.

Потерявший родных Алекс Лебарон в интервью CNN сказал, что целью нападавших было завладение тремя автомобилями. Однако они унесли жизни трех женщин, четырех маленьких детей и двух младенцев, пояснил Лебарон.

«Женщины и дети (в возрасте от 14 до 10 месяцев) были убиты, сожжены заживо. Матери кричали, чтобы огонь прекратился, — сказал он. — Мы очень сплоченное сообщество, мы разделяем все, что происходит. Мы имеем дело с этой трагедией со вчерашнего дня. Мы делимся всей информацией внутри наших семей».

Власти США заинтересованы в пограничном кризисе с Мексикой

Поразительно, но самые влиятельные картели в Мексике даже не внесены Америкой в список террористических организаций, хотя их действия, по своей сути, абсолютно террористические. Сам факт, что США не пытаются кардинальным образом решить проблему с картелями, говорит о заинтересованности американской верхушки в сохранении статуса-кво и, возможно, о ее тесных связях с мексиканским наркобизнесом. Американскому правительству куда важнее Сирия, Ирак и Украина, чем тушение пожара на собственной границе, который разгорается все сильнее.

Стена Дональда Трампа, по уверениям президента США, решит не только проблему нелегальной миграции, но и проблему наркотрафика. По факту же она вряд ли что-то серьезно изменит. Между Мексикой и США существует целая система тоннелей, которая позволит картелям беспрепятственно провозить наркотики для сбыта в Соединенные Штаты.

Так, недавно американское издание Newsweek писало, что с 2006 года между Мексикой и Соединенными Штатами было обнаружено более 80 туннелей. Последний из них был обнаружен после шестимесячного расследования правительством США в 2015 году.

Туннель находился на глубине 10 метров под землей и имел длину 900 метров. В заявлении помощника прокурора США Дэвида Финна подчеркивается, что туннель, имеет железнодорожную систему, освещение и электричество повсюду. Кроме того, расследование журнала New Yorker показало, что при строительстве туннеля были обмануты более дюжины людей. Такая команда людей была в состоянии копать около 5 метров в день.

Через американо-мексиканскую границу в США попадают не только наркоторговцы, но и значительный процент нелегальных мигрантов. Стоит отметить, что большинство из них пользуется услугами членов картелей для проезда через границу. Такие возможности для мигрантов формируют еще большие проблемы для США.

Казалось бы, избавление от наркокартелей — запечатывание этой дыры безопасности жизненно важно для американского правительства, однако на практике ничего не происходит. Наоборот, одна из самых популярных демократок, потенциальная конкурентка Дональда Трампа на выборах 2020 года сенатор Элизабет Уоррен, призывает уничтожить то немногое, что сумел сделать нынешний президент — разрушить уже построенную часть стены на границе с Мексикой. Отметим, что Трамп с помощью строительства стены намерен решать проблему с потоком нелегальных мигрантов в США. Сенатор Уоррен при этом сказала, что не будет испытывать дискомфорт из-за использования денег налогоплательщиков в уничтожении части стены на границе.

«Если есть части стены, которые бесполезны для нашей защиты, то, конечно, мы должны это сделать», — сказала Уоррен во время президентских дебатов.

Напомним, при президенте Трампе построили примерно 122 километра стены и намерены построить более 600 к концу 2020 года.

«Основной момент здесь заключается в том, что нам нужно остановить этот искусственный кризис на границе. Трамп — это тот, кто создал этот кризис», — подчеркнула сенатор.

Иначе говоря, взрывоопасная ситуация на границе совершенно не волнует американских политиков, что наглядно показывает их отношение к собственным гражданам.