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Путин призвал добиться увеличения доходов россиян за счет экономического роста

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Путин призвал сделать более устойчивым и динамичным экономический рост в России

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать более устойчивым, качественным и динамичным экономический рост в России. 

Лидер РФ на совещании по экономическим вопросам напомнил о принятом Госдумой 21 ноября федеральном бюджете на 2020-2022 годы и бюджетах трех государственных внебюджетных фондов.                                                                                            

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — отметил Владимир Путин.

Российский президент подчеркнул, что за счет этого роста нужно добиться увеличения доходов граждан.       

Напомним, сегодня Владимир Путин принял участие в заседании Совбеза. Он заявил, что в 2020 году необходимо создать государственную программу вооружений до 2033 года.                                                               

По словам Путина, главная задача нового периода заключается в том, чтобы наращивать «качественные и количественные характеристики вооружений и техники».

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