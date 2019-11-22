Путин призвал добиться увеличения доходов россиян за счет экономического роста

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать более устойчивым, качественным и динамичным экономический рост в России.

Лидер РФ на совещании по экономическим вопросам напомнил о принятом Госдумой 21 ноября федеральном бюджете на 2020-2022 годы и бюджетах трех государственных внебюджетных фондов.

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — отметил Владимир Путин.

Российский президент подчеркнул, что за счет этого роста нужно добиться увеличения доходов граждан.

Напомним, сегодня Владимир Путин принял участие в заседании Совбеза. Он заявил, что в 2020 году необходимо создать государственную программу вооружений до 2033 года.

По словам Путина, главная задача нового периода заключается в том, чтобы наращивать «качественные и количественные характеристики вооружений и техники».