Венедиктов выставил себя циником и лицемером, прикрывая своего сына-преступника

Москва, 22 ноября. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов выставил себя циником и лицемером, оберегая своего распоясавшегося сына от наказания за многочисленные проступки. С таким мнением выступил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Пикеты с требованиями наказать Алексея Венедиктова — младшего продолжаются у редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате третий день подряд. Жители столицы обвиняют сына главреда радиостанции, успевшего оказаться в центре нескольких скандалов, в хулиганстве, попытках «откосить» от армии и экстремистских высказываниях. Однако Венедиктов-старший продолжает отмалчиваться.

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил, почему Венедиктов, считающий себя сторонником правил, продолжает оберегать сына от наказания за многочисленные проступки. По мнению парламентария, публичный образ главреда «Эха» совсем не совпадает с реальным положением вещей.

«Я думаю, что надо различать человека, который работает — и на работе у него служебный образ, от того, что он делает в повседневности. У Венедиктова-старшего такая работа. Он на работе должен троллить других и изображать из себя либерала и сторонника правил. Дома он — совершенно другой человек, — полагает собеседник Евгений Федоров в беседе с iReactor.

По мнению депутата, в жизни Венедиктов руководствуется теми принципами, которые так ругает в эфире «Эха Москвы». Сложившаяся ситуация характеризует главного редактора данной радиостанции как циничного человека.

«Со своими близкими он ориентируется в тех принципах, которые обличает на своей радиостанции. Это называется простым цинизмом и иными менее приятными словами, которые есть в русском языке, — резюмировал Федоров.

Напомним, Алексей Венедиктов — младший оказался в центре громкого скандала, когда общественность обратила внимание на его публикацию в Сети. Запись была посвящена серьезному ДТП, которым завершился один из «опасных заездов» сына главреда «Эха». Его Mustang столкнулся с Volkswagen Polо. Венедиктов-младший не постеснялся в выражениях и обозвал выходцев с Кавказа, которые находились в Volkswagen, а также пожелал им смерти. Подобные оскорбления чреваты наказанием по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Впервые же общество обратило внимание на Венедиктова-младшего весной, когда выяснилось, что он бегает от воинского призыва, прикрываясь постоянным проживанием за пределами России. Позже его заметили в одном из заведений Москвы, где он продавал алкоголь из-под полы.