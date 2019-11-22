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Венедиктов выставил себя циником и лицемером, прикрывая своего сына-преступника

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Венедиктов выставил себя циником и лицемером, прикрывая своего сына-преступника

Москва, 22 ноября. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов выставил себя циником и лицемером, оберегая своего распоясавшегося сына от наказания за многочисленные проступки. С таким мнением выступил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Пикеты с требованиями наказать Алексея Венедиктова — младшего продолжаются у редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате третий день подряд. Жители столицы обвиняют сына главреда радиостанции, успевшего оказаться в центре нескольких скандалов, в хулиганстве, попытках «откосить» от армии и экстремистских высказываниях. Однако Венедиктов-старший продолжает отмалчиваться.

Венедиктов выставил себя циником и лицемером, прикрывая своего сына-преступника

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил, почему Венедиктов, считающий себя сторонником правил, продолжает оберегать сына от наказания за многочисленные проступки. По мнению парламентария, публичный образ главреда «Эха» совсем не совпадает с реальным положением вещей.

«Я думаю, что надо различать человека, который работает — и на работе у него служебный образ, от того, что он делает в повседневности. У Венедиктова-старшего такая работа. Он на работе должен троллить других и изображать из себя либерала и сторонника правил. Дома он — совершенно другой человек, — полагает собеседник Евгений Федоров в беседе с iReactor.

По мнению депутата, в жизни Венедиктов руководствуется теми принципами, которые так ругает в эфире «Эха Москвы». Сложившаяся ситуация характеризует главного редактора данной радиостанции как циничного человека.

«Со своими близкими он ориентируется в тех принципах, которые обличает на своей радиостанции. Это называется простым цинизмом и иными менее приятными словами, которые есть в русском языке, — резюмировал Федоров.

Напомним, Алексей Венедиктов — младший оказался в центре громкого скандала, когда общественность обратила внимание на его публикацию в Сети. Запись была посвящена серьезному ДТП, которым завершился один из «опасных заездов» сына главреда «Эха». Его Mustang столкнулся с Volkswagen Polо. Венедиктов-младший не постеснялся в выражениях и обозвал выходцев с Кавказа, которые находились в Volkswagen, а также пожелал им смерти. Подобные оскорбления чреваты наказанием по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Впервые же общество обратило внимание на Венедиктова-младшего весной, когда выяснилось, что он бегает от воинского призыва, прикрываясь постоянным проживанием за пределами России. Позже его заметили в одном из заведений Москвы, где он продавал алкоголь из-под полы.

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Источник: iReactor
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