Главные новости 22 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 22 ноября.

Видео горящего самолета Boeing-777 авиакомпании Philippine Airlines в небе над Лос-Анджелесом опубликовано в Сети. Горящий Boeing-777 в небе над Лос-Анджелесом попал на видео.

Мария Захарова с иронией прокомментировала новость о пропаже унитазов с украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе. В МИД РФ с иронией отнеслись к «пропаже» унитазов с украинских кораблей.

Благодаря расследованию ФАН вскрылись неприглядные подробности аморального образа жизни сына Венедиктова. В Госдуме призвали публично наказать сына Венедиктова за оскорбление выходцев с Кавказа.

Две композиции российской певицы Наргиз «Мама» и «Войди» попали в европейский сегмент медиаплатформы iTunes. Треки Наргиз попали в европейский топ-чарт после расторжения контракта с Фадеевым.

Девять членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 задержаны в России, сообщили в ФСБ. Девять создающих «всемирный халифат» террористов задержаны в России.

Силовики разогнали траурный марш у здания нового правительства Боливии. Приказ о медосмотрах для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года. Владимир Путин наградил выдающихся деятелей культуры, спорта, науки и других сфер общества. Украина намерена оспорить решение Дании по «Северному потоку — 2». События дня. ФАН-ТВ.

Киев использует перемирие для размещения военной техники вблизи населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. В ЛНР заявили, что Киев использует перемирие для размещения военной техники.

Косметолог Татьяна Брызгалина объяснила «неопрятную» внешность Аллы Пугачевой и ее «отекшее» лицо. Косметолог объяснила «отекшее» лицо Пугачевой на концерте «Цветов».

Никита Джигурда признался, что его избранница отказывается от процедуры ЭКО, боясь повторить судьбу Заворотнюк и Фриске. Джигурда объяснил отказ от ЭКО боязнью повторить судьбу Заворотнюк и Фриске.

Турция откроет погранпереход на окраине города Тель-Абъяд на севере Ракки. Военная полиция РФ заняла бывшую базу США в Алеппо. Сирия новости 22 ноября 07.00: Турция откроет погранпереход в Ракке, военная полиция РФ заняла бывшую базу США.

1 Организация запрещена на территории РФ.