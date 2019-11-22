Тобрук, 22 ноября. Ливийская национальная армия ждет объяснений от правительства Италии в связи с тем, что итальянский беспилотник был сбит к югу от Триполи, в зоне антитеррористической операции. Об этом в пятницу заявил глава управления ЛНА по поддержанию морального духа генерал Халид Махджуб.

Рим заявил, что дрон находился в небе над Ливией, чтобы осуществлять наблюдение за перемещением нелегальных мигрантов, и случайно изменил курс. Однако в ЛНА видят ситуацию иначе. По словам Махджуба, это разведывательный БПЛА, который осуществлял полет в интересах террористической ПНС Ливии и был сбит в зоне боевых действий.

Ливийской национальной армии также удалось уничтожить несколько машин сил Правительства национального согласия Ливии и захватить броневик Kirpi турецкого производства, передает Радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что Ливийская национальная армия сбила итальянский беспилотник американского производства севернее Тархуны. Многоцелевой ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator производится американской компанией General Atomics Aeronautical Systems с 1994 года. Стоит отметить, что оператор MQ-1 не видит конкретно, по кому он наносит удар, в результате чего под огонь беспилотника попадают мирные жители и инфраструктурные объекты, включая школы, больницы и другие социальные учреждения.

Обстановка в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе группировки запрещены в РФ) и другими террористическими организациями. Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию с целью освободить столицу страны от террористов.

В то же время ставленникам-террористам помогает НАТО, которое вторгается в Ливию. Страны альянса деньгами и оружием поддерживают так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, состоящее из террористов, прямо нарушая резолюцию Совбеза ООН о запрете поставок вооружений в Ливию.

1 Организация запрещена на территории РФ.