Человек-прокладка и человек-срок. Роман Носиков о ФБК Чичваркина и деньгах Навального

Бывший российский миллионер, а ныне хозяин убыточного винного магазина в Лондоне Евгений Чичваркин затеял новый стартап. Теперь он будет работать прокладкой.

Не выходя из бутика, Чичваркин создал собственный «Фонд борьбы с коррупцией» (Anti-corruption & Libertarian Fundraising). Организация уже пару недель как зарегистрирована в Великобритании.

Евгений объявил об этом у себя в Instagram:

«Мы здесь в Англии тоже не сидим сложа руки, не ждем, а готовимся: создали фонд по борьбе с коррупцией и поддержанию либертарианских инициатив. Как только откроют счета, он будет очень удобен для всех, кто живет за границей и кому неудобно переводить деньги в ФБК Навального или либертарианцам напрямую».

Чичваркин записан директором фонда, а его учредителем числится помощница миллионера, Екатерина Терешкина. Вот она. Конечно же, в вышиванке.

Свою роль в финансировании Навального Евгений видит в следующем:

«Многие люди боятся напрямую переводить, потому что опасаются, что эти пожертвования будут отслежены… Есть там в том числе дети чиновников, которые хотят помочь Навальному и хотят, чтобы их родители это не отследили… У меня хорошая репутация, все знают, что я не украду эти деньги и они точно пойдут на эти две нужды».

Про репутацию и «не украду» это была хорошая шутка, Евгений Александрович. Но вот что неясно: что помешает службе Росфинмониторинга, одной из самых, если не самой лучшей в мире, отследить пожертвования в новую структуру Чичваркина, если они производятся из России?

Правильный ответ — ничего не помешает.

Поэтому, конечно, не дети чиновников, донатящие Алексею Анатольевичу за рассказы о том, как он занят пробежками в Лужниках, являются предметом заботы Евгения. Мне кажется, что дело тут совершенно в другом.

Дело в том, что кошельки-однодневки, предназначенные для отмывки биткоинов, являются предметом разработки налоговых и финансовых служб всех стран. И анонимность серьезных людей, снабжающих Алексея Анатольевича средствами на омаров и поездки в Америку, находится под постоянной угрозой. К тому же, связываться напрямую с человеком, мотающим два условных срока, мало кто желает.

Так и возникла необходимость в постоянной прокси-структуре для обделывания подобных дел и проводки бабла. Не от для детей чиновников. А от серьезных мужчин (и женщин), заказывающих Навальному его «разоблачения». Возможно, что и от отцов тех самых детишек.

Конечно, эти мужчины (и женщины) могут подумать, что если у них есть счета в заграничных офшорах, то наша финансовая разведка за ними не следит. Очень глупая мысль. Как я уже сказал, Росфинмониторинг — одна из лучших в мире спецслужб такого рода, и ее невозможно долго водить за нос с помощью биткоиновых кошельков.

Так что я на месте эти граждан с держателем винного бутика не связывался. Он-то сбежит…

Однако у Алексея Анатольевича есть тут и свой интерес. Его фонд наконец-то признали иностранным агентом. И теперь Навальный, вполне вероятно, думает, что это будет ужасно остроумно — начать вовсю шутить про то, какой он чудесный «иностранный агент». И даже, возможно, он захочет гордиться этим. И как знать, быть может, он начнет даже хвалиться, как это правильно и здорово — «переводить награбленные народные деньги из Лондона на благое дело, в ФБК».

Так вот, я хочу напомнить ему, что за одним узлом следить проще, чем за несколькими, и внедрить в него агента тоже проще, чем внедрять их повсюду.

Российское государство может простить иностранного агента и предателя, если его саботаж нелеп до такой степени, как ваш, Алексей Анатольевич. Но уклонения от налогов не прощают никому. Даже таким, как вы. Налог нужно платить за каждые 30 сребреников.

Так что увлекаться условными сроками не советую.