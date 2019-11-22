В Совфеде объяснили опасность риторики Зеленского о «возвращении Крыма» Украине

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает «стратегию возвращения» Крыма под украинскую юрисдикцию через концепцию «переходного правосудия». Об этом изданию «Левый берег» заявил так называемый «руководитель представительства президента Украины по Крыму» Антон Кориневич.

Как ни бредово звучат подобные заявления, не стоит их недооценивать, считает член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

По словам Антона Кориневича, для «возвращения» Крыма в команде Зеленского уже создана рабочая группа, которая будет заниматься политическими и дипломатическими путями реализации этого плана. О военной операции по «возвращению» Крымского полуострова речь не идет, отмечает Кориневич, но разрабатывается концепция «переходного правосудия» для Крыма и Донбасса.

«Никто не собирается сдавать позиции по Крыму, — заявляет представитель Зеленского. — Мы убеждены: Крым — наш. Другой позиции быть не может. Не вижу оснований говорить о каких-то уступках».

Не стоит недооценивать опасность риторики команды Зеленского о «возвращении Крыма» Украине, отметила в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Не считаю, что это бессмысленные разговоры, и отношусь к подобного рода заявлениям достаточно серьезно, — отметила сенатор. — Мы с вами прекрасно понимаем, что вопрос по Крыму решен раз и навсегда. Тем не менее мы постоянно слышим такого рода заявления, и поверьте — они не случайны. Это очередное подтверждение, что против России ведется гибридная война. В отличие от обычных способов противоборства, у информационной войны свои средства и свои источники».

Знаком гибридной войны являются в том числе информационные провокации, в частности, регулярно звучащие из Киева заявления о грядущем «возвращении» Крыма в состав Украины.

«К этой войне против России охотно подключаются дипломатические структуры Евросоюза, которые в рамках информационной войны решают собственные политико-правовые проблемы, — отмечает сенатор от Крыма. — Мы также видим, как к атаке на Россию в связи с темой Крыма подключаются межгосударственные организации, для которых информационная война — это возможность сформировать антироссийский морально-психологический фон на международной арене. Мы все это видим».

Западу Украина нужна в том числе для постоянной организации антироссийских провокаций, считает член Совфеда.

«Мы видим, как к этим провокациям напрямую подключаются органы государственной власти Украины, — говорит Ковитиди. — Мы видим, как подобные темы подхватывают украинские СМИ, как государственные, так и негосударственные, как в этом участвуют политические партии и движения, раскольническая церковь Украины и так далее. Все эти структуры пытаются влиять на общественное мнение не только на Украине, но и за ее пределами».

Все это нужно расценивать как развернутую против России информационную войну, которую президент Украины Владимир Зеленский ранее прямо анонсировал, говорит Ольга Ковитиди.

«Так что нам нельзя расслабляться: эту войну Зеленский в состоянии вести более успешно, чем его предшественник — (экс-президент Украины Петр) Порошенко. Зеленский — политик другого поколения, у него команда креативщиков, которые умеют производить понятный и интересный продукт».

Поэтому нельзя недооценивать силу подобных заявлений, все это достаточно серьезный вызов для России, предупреждает член Совфеда.

«Нельзя относиться ко всем этим людям как к психически больным. То, что мы услышали, — это достаточно серьезно, и это рассчитано даже не столько на Крым, сколько на республики Донбасса. Судя по всему, в преддверии встречи в нормандском формате некие силы пытаются использовать Зеленского, который сам всего лишь политический флюгер. Это неспроста. Поверьте, в рамках гибридной войны выпады против России со стороны команды Зеленского будут продолжаться, ведь он не может разочаровать своих избирателей и что-то кому-то «отдать», — предрекла Ольга Ковитиди.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума. Этот акт, как подчеркивают в Москве, полностью соответствует всем международным нормам и Уставу ООН. Тем не менее Украина и покровительствующие ей западные страны отказываются признать реальность: Крым был, есть и всегда будет российским.