«Единая Россия» поставила цель получить более 300 мест в Думе на ближайших выборах

Москва, 22 ноября. Партия «Единая Россия» планирует на следующих парламентских выборах в 2021 году набрать «301 плюс» мест в Госдуме. Об этом в пятницу заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Отметим, что в настоящее время «Единая Россия» занимает 341 место в Госдуме. Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов в свою очередь отметил, что формирование парламентского большинства в парламенте позволит продолжить реализацию курса президента РФ Владимира Путина. Грызлов также не исключил появления новых людей среди кандидатов от «Единой России» на следующих выборах, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в пятницу стартовал съезд партии, который будет продолжаться два дня. В мероприятии примут участие около 2 тыс. человек, включая политологов, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Ожидается, что в ходе съезда выступит президент РФ Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Последний также проведет рабочую встречу с региональными представителями, которые озвучат пожелания местных жителей. На этой встрече также будет присутствовать глава Генерального совета «Единой России» и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, «Единая Россия» показала политическое лидерство на выборах, которые состоялись 8 сентября 2019 года. Прошедшую избирательную кампанию партии Песков оценил как успешную. Представитель Кремля пояснил, что представители «Единой России» получат «где-то мест больше, где-то меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство».