Турция задерживает террористов ИГ в Сирии, пока курдские радикалы выпускают их из тюрем

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что сотрудники турецкой службы безопасности задержали на севере Сирии одного из высокопоставленных главарей «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) по имени Юсуф Худу, который причастен к организации терактов в России и Германии, передает местная газета Hürriyet. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Мы захватили очень важного члена ИГИЛ1, который известен как бомбист, изготовитель бомб и организатор взрывов с использованием смертников. Он имеет отношение к атакам в РФ в 2018 году и в немецком Гамбурге. Его захватили в САР и сейчас допрашивают там», — рассказал Сойлу.

Он добавил, что арестованный боевик ответственен в общей сложности за как минимум 20 крупных террористических нападений по всему миру и за вербовку многих смертников в ряды исламистской группировки.

Напомним, недавно министр внутренних дел Турции также заявил, что Анкара содержит в тюрьмах порядка 1200 джихадистов, еще 287 были арестованы в ходе наступления турецких войск в Северной Сирии.

Необходимо отметить, что радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG) как раз массово отпускали боевиков ИГ1 из-под стражи, когда в САР стартовала операция «Источник мира». Таким способом курдские главари рассчитывали манипулировать обстановкой с целью не допустить возобновления антитеррористической кампании Турции на севере Сирии.

В целом и без того за Евфратом — в зоне оккупации так называемых Демократических сил Сирии (SDF) — сохранялось большое число «спящих ячеек» ИГИЛ, поскольку курдские боевики и их американские кураторы поспешили лишь объявить о якобы полной победе над «Исламским государством» в регионе, но провести реальную тщательную зачистку там они так и не удосужились.

Кроме того, настоящей бомбой замедленного действия является лагерь беженцев «Аль-Хол» к юго-востоку от Хасаки. Там скопились тысячи сторонников террористов ИГ и членов их семей, которые имеют все шансы стать основой для возможного дальнейшего возрождения группировки. Радикалов YPG, однако, это почему-то не пугает, и они открыто угрожают фактически всему миру прекратить охрану лагеря.

К счастью, турецкая сторона противостоит на севере САР за Евфратом не только курдским бандгруппам, но и джихадистам ИГИЛ, заметил в интервью ФАН заведующий директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«В настоящее время Турция активно содействует антитеррористической деятельности в Сирии, о чем свидетельствует и этот захват в плен ключевого боевика ИГ. Данные действия, сознательно направленные на защиту не только своих территорий, но и других стран мира, в том числе России, конечно, нужно оценивать исключительно положительно. Я думаю, что такая работа Анкары — это, в частности, результат наладившегося диалога с РФ по проблематике САР и в целом Ближнего Востока. Таким образом, партнерство между нашими странами в этом отношении дает зримые результаты», — обратил внимание эксперт.

Но все давно было бы значительно лучше в плане безопасности и борьбы с терроризмом, если оккупировавшие обширные территории на этом направлении курдские боевики и американцы, наоборот, не потворствовали бы росту активности «Исламского государства», добавил собеседник ФАН.

«Тем временем радикалы SDF и Соединенные Штаты только заявляют, что воюют против ИГ, а на самом деле они добивались контроля над территориями северо-востока Сирии и нефтяными ресурсами. После этого многие террористы просто были выпущены ими на свободу. Реальная же контртеррористическая деятельность курдскими радикалами саботируется. Из-за этого члены ИГИЛ могут вновь участвовать в боевых действиях, готовить теракты, притом не только против САР, но и других стран. Поэтому эти преступные действия YPG могут понести очень серьезные разрушительные последствия и доля вины за преступления выпущенных исламистов, бесспорно, будут нести сами курдские главари», — резюмировал Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.