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Российские ученые создали уникальное лекарство от инсульта

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Российские ученые создали уникальное лекарство от инсульта

Новосибирск, 22 ноября. Ученые из Новосибирского института цитологии и генетики создали уникальный препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемического инсульта.

Медики создали препарат, в котором содержатся очищенные клетки, используемые для испытания новой синтезированной молекулы полиаргинина.

Действие лекарства уже проверили на лабораторных мышах, и, как сообщил заместитель руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии филиала Института цитологии и генетики СО РАН Максим Королев, препарат показал низкую токсичность и «большой спектр биологических эффектов», который в дальнейшем можно использовать для лечения целого ряда серьезных заболеваний.

По мнению исследователей, созданный препарат поможет для лечения ишемического инсульта. Лекарство будет доставлять активные молекулы в пораженные участки тканей, и благодаря препарату избежать хирургического вмешательства.

Как указал «Ридус», препарат вводится через тонкий прокол в паху, который ведет в артерию, и вся процедура контролируется с помощью рентгена.  

«Препарат внутри раскрывается и в артерии устанавливается стент, как это обычно бывает в операциях на сердце», — пояснил хирург Михаил Солуянов.

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Источник: Звезда
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