Российские ученые создали уникальное лекарство от инсульта

Новосибирск, 22 ноября. Ученые из Новосибирского института цитологии и генетики создали уникальный препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемического инсульта.

Медики создали препарат, в котором содержатся очищенные клетки, используемые для испытания новой синтезированной молекулы полиаргинина.

Действие лекарства уже проверили на лабораторных мышах, и, как сообщил заместитель руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии филиала Института цитологии и генетики СО РАН Максим Королев, препарат показал низкую токсичность и «большой спектр биологических эффектов», который в дальнейшем можно использовать для лечения целого ряда серьезных заболеваний.

По мнению исследователей, созданный препарат поможет для лечения ишемического инсульта. Лекарство будет доставлять активные молекулы в пораженные участки тканей, и благодаря препарату избежать хирургического вмешательства.

Как указал «Ридус», препарат вводится через тонкий прокол в паху, который ведет в артерию, и вся процедура контролируется с помощью рентгена.