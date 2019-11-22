«Сочи» может подписать игрока «Рубина»

Сочи, 22 ноября. ФК «Сочи» интересуется полузащитником «Рубина» (Казань) Игорем Коноваловым. По словам источника Федерального агентства новостей, новички РПЛ готовы удовлетворить финансовые запросы казанского клуба.

Сообщается, что «Рубин» готов отпустить 23-летнего футболиста за 4 млн евро. При этом известно, что на Коновалова также претендуют «Зенит» и «Динамо».

Коновалов перешел в «Рубин» из «Кубани» в феврале 2018 года за 400 тыс. евро. С тех пор он провел 52 матча в составе казанцев, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

«Сочи» после 16 туров занимает с 13 очками последнее место в таблице чемпионата. На этой неделе команду покинул главный тренер Александр Точилин, исполняющими обязанности был назначен его помощник Роман Березовский. Вероятнее всего, «Сочи» возглавит Курбан Бердыев, знакомый с Коноваловым по работе в Казани.

Отметим, что о планах «Рубина» продать Коновалова ФАН сообщал еще в октябре. Тогда же поступала информация об интересе со стороны «Динамо» и «Спартака». При этом месяц назад казанцы просили за своего игрока от 3,5 млн евро.

Коновалов — воспитанник «Спартака», который после выступлений за дублирующий состав красно-белых перебрался в «Кубань» летом 2014 года. В феврале 2018 года Коновалов перешел в «Рубин» и практически сходу завоевал место в составе казанцев.