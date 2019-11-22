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В центре Сухума произошла перестрелка, есть жертвы

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В центре Сухума произошла перестрелка, есть жертвы

Сухум, 22 ноября. Перестрелка произошла в центре Сухума, по предварительной информации, два человека погибли. Об этом сообщили в МВД Абхазии.

Как сообщил собеседник ТАСС, еще два человека получили ранения. Они были госпитализированы, состояние раненых пока неизвестно.

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил, что в Сухуме объявлен план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают троих неизвестных в масках, открывших стрельбу. По словам главы МВД Абхазии, перестрелка произошла возле кафе «Санремо» около 14.40 по московскому времени.

«По предварительным данным, трое неустановленных преступников в масках, в камуфляже и с автоматическим оружием открыли беспорядочную стрельбу в сторону граждан, которые сидели за столом возле кафе «Санремо», — сказал Аршба.

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Источник: ТАСС
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