В спорте все как на войне, только по-честному: рецепт побед от Елены Исинбаевой

Легендарная прыгунья с шестом, спортсменка Елена Исинбаева за годы спортивной карьеры установила 28 мировых рекордов и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Как она сама неоднократно признавалась, во время спортивных состязаний ее захлестывает. А потому спортивным рекордам она обязана в том числе любовью к Родине.

Интересно, что дебютировала Елена в совсем другом виде спорта: она с детства занималась художественной гимнастикой. Однако высокий рост помешал ей продолжить карьеру гимнастки — тогда тренер предложил Исинбаевой попробовать прыжки с шестом. Чемпионкой Елена стала спустя всего полгода после смены вида спорта: уже в 1999 году она завоевала первую медаль на Всемирных юношеских играх с результатом прыжка 4,10 метра. Уже через год Елена побила собственный рекорд, прыгнув на 10 см дальше. А в 2003 году спортсменка поставила новый мировой рекорд — 4 метра 82 сантиметра.

В том же году Исинбаеву призвали служить в Железнодорожные войска. По итогам службы ей присвоено звание старшего лейтенанта, позже — капитана. Елена до сих пор сотрудничает с министерством обороны России: регулярно проводит инструктажи в военных училищах.

Собственный рекорд в 2005 году Исинбаевой также удалось побить — она прыгнула на пять метров. Тогда же спортсменка призналась, что подобная высота для нее давно пройденный этап и является скорее тренировочной. Елена заявила, что готова к новым рекордам: всего она мечтает установить 36. Кстати, в состязаниях Исинбаева использует шесты с разноцветной обмоткой: для первой высоты она предпочитает розовый оттенок, для победной — голубой, а для рекордной — золотистый. На всех соревнованиях Елена выступает в спортивном купальнике с надписью «Россия».

Спортивную карьеру Исинбаева прервала в 2013 году: об этом она объявила после чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в Москве. Она захотела заняться семьей и завести ребенка. Сейчас у Исинбаевой двое детей, она основатель и руководитель благотворительного фонда, который поддерживает юных спортсменов.

Брать новые высоты и успешно выступать на мировых первенствах Елене помогает патриотизм. Спорт же она считает войной, но честной.