Пользователи Instagram и Telegram столкнулись со сбоями

Москва, 22 ноября. Пользователи мессенджера Telegram и социальной сети Instagram в пятницу начали жаловаться на сбои в работе программ. Подобные проблемы наблюдаются как в России, так и в Европе.

Сообщения отправляются с большой задержкой или же не отправляются вовсе. Отметим, что Telegram работает со сбоями уже по меньшей мере 20 минут. Эти данные подтверждает Downdetector — портал, специализирующийся на мониторинге работы интернет-ресурсов. Согласно его информации, наиболее остро ситуация обстоит в Белоруссии.

Ограниченный доступ к мессенджеру также имеют жители Великобритании, Франции, Германии, Польши и Украины. А в России на проблемы с Сетью жалуются жители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани, передает телеканал 360. Официального комментария со стороны основателя Telegram Павла Дурова пока не последовало.

Напомним, что в сентябре серьезные сбои наблюдались в работе социальной сети «ВКонтакте». Жалобы в основном поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Самары, Казани, Ростова-на-Дону и других российских городов.