Синоптики напугали жителей Севастополя холодными выходными

Севастополь, 22 ноября. Синоптики предупредили жителей Севастополя, что предстоящие выходные будут пасмурными и холодными.

Хмурая погода настигла город уже в пятницу. Температура днем не превышала семи градусов тепла. Эксперты предупредили, что ночью она опустится до одного градуса, а за пределами Севастополя и вовсе возможны заморозки.

В субботу город окутает туман. В первой половине дня столбик термометра не поднимется выше четырех градусов. После полудня ожидается небольшое потепление — на пять градусов. Ветер 23 ноября будет несильным, передает ForPost.

В воскресенье небо останется пасмурным. Однако погода сжалится над жителями прибрежного города: воздух прогреется до 11 градусов тепла.

С аналогичным невеселым прогнозом для жителей Москвы и Подмосковья выступил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на следующей неделе их ждет ухудшение погоды.

Отметим, эта осень была удивительно теплой в столичном регионе.