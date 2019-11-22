Бутина присоединится к группе по защите россиян за рубежом

Москва, 22 ноября. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина согласилась работать в качестве эксперта в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Да, она приняла такое предложение. Я буду очень рада», — сказала омбудсмен.

Москалькова добавила, что хочет открыть при уполномоченном по правам человека сообщество по защите прав россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию.

По словам чиновницы, в рабочую группу по защите прав соотечественников за рубежом войдут члены общественных организаций, ученые и неравнодушное граждане, которые могут заниматься правовым просвещением и поддержкой родственников попавших в трудную ситуацию за рубежом россиян, а также подготовкой необходимых документов и заявлений для сообществ.

В июле прошлого года Марию Бутину арестовали в США и приговорили к 18 месяцам тюрьмы якобы за сговор с целью работы на иностранное правительство, напомнила «Газета.ру». В конце минувшего месяца россиянка, отбыв наказание, вернулась на родину.

В ноябре Бутина в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала о планах работать преподавателем в Алтайском государственном университете и помогать людям.