Facebook продолжает без объяснений блокировать и удалять неугодные страницы пользователей

Facebook и Twitter удаляют идеологически неугодные страницы в соцсетях. Последний инцидент произошел 29 октября, когда модераторы без объяснения причин удалили ряд развлекательных и новостных ресурсов Судана, в числе которых оказалась наиболее крупная тематическая сеть страны Radio Africa и личные страницы редакторов. Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

На следующий день после случившегося в социальных сетях были созданы новые страницы проекта, на которых редакторы опубликовали заявления и выразили свое недоумение относительно инцидента. В тексте говорилось о том, что проект Radio Africa всегда действовал достаточно прозрачно и не нарушал в публикациях правила Facebook. Несмотря на приличные показатели охвата записи, — 22-25 тысяч просмотров, — спустя сутки новые странички также были удалены. Отметим, что других публикаций редакторы Radio Africa не делали.

На блокировке ряда местных суданских СМИ дело не закончилось — со временем Facebook сообщил о закрытии некоторых страниц суданского мухабарата, что символично, в то время, как страна наблюдает позитивные тенденции в плане свобод. Страница распространяла суданские новости и поддерживала усилия реформы переходного периода, чтобы сохранить безопасность страны на фоне происходящего в регионе.

Активисты выразили свое недоумение в связи с закрытием страниц в социальной сети Facebook, принадлежавших Генеральной разведывательной службе. Недавно пресс-служба разведки сменила название страницы с непонятного «аппарат безопасности и разведки – информационный офис» на простое «пресс-служба разведки». Смена названия произошла в соответствии с общими государственными директивами и поправками закона о власти, принятого в 2010 году.

Один из пользователей Facebook Халед Бахит опубликовал пост, в котором раскритиковал избирательную политику соцсети в отношении удаления страниц пользователей. Как отмечает Халед Бахит, администрация Facebook, таким образом, нарушила Всеобщую декларацию прав человека, в которой говорится, что свобода выражения мнений и публикаций гарантируется различными способами, а также Пакт о гражданских и политических правах, самый известный международный документ, в соответствии с которым администрация Facebook обязуется уважать это право.

«В декабре суданский народ поднял восстание и скандировал «свободу, мир и справедливость», требуя без каких-либо возражений свободы мнений для достижения свободы. Многие люди назвали революцию суданского народа, которая свергла систему Национального конгресса, которая управляла Суданом 30 лет, идеальной и прекрасной. <…> Следует отметить, что различные средства массовой информации в Судане, в дополнение к сообществам социальных сетей, особенно Facebook, в послереволюционный период придерживались права на свободу выражения мнений и, таким образом, сократили количество информационных сообщений, которых было много во время прежнего режима, против людей из-за их взглядов на вопросы. Однако после значительного прогресса в направлении свободы выражения мнений администрация Facebook выступила против всех тех, кто высказал свое мнение, и закрыла тысячи аккаунтов в Судане из-за их взглядов на построение государства свободы, мира и справедливости. Несколько дней назад я увидел сообщение о блокировке страницы "Радио Африка", а сегодня в газете "ас-Саиха" сообщалось, что администрация Facebook закрыла страницы, принадлежащие Главной разведывательной службе. Известно, что Главная разведывательная служба была реструктурирована переходным правительством, изменила название. Были также изменены некоторые статьи закона 2010 года. Главная разведывательная служба стала органом переходного правительства, она выполняет общие директивы государства. Согласно статье, страницы активно распространяют новости о суданских вопросах в поддержку успеха переходного периода, способствуя защите страны и обеспечению ее национальной безопасности перед лицом очень сложных угроз, нависших над регионом. Это делается в соответствии с указаниями Верховного командования государства и Главной разведывательной службы, поэтому нет оснований для закрытия этих страниц. Это действие подрывает свободу слова и нарушает важнейшие права человека», - пишет Халед Бахит.

Местные суданские СМИ, не менее удивленные реакцией Facebook на работу Radio Africa, решили поддержать проект в своей сфере. 31 октября новостной сайт AboHoyamNews опубликовал статью с критикой действий Facebook. Той же позиции придерживались и печатные издания – в период с 1 по 3 ноября газеты Almeghar Alsyasy, Alintibaha и Akhir Lahza в своих публикациях объявили решение об удалении страниц Radio Africa и Khartoum Star безосновательным и, в противовес позиции американской компании, рассказали об активной и позитивной деятельности и категорическом несогласии редакторов с данным решением.

Удаление страниц и опубликованных постов от имени редакторов Radio Africa не помогли Facebook избавиться от проблемы в виде неугодного проекта — местное СМИ поддержали пользователи соцсетей Twitter и Facebook соответственно, публикуя хэштеги #Unblock_Radio_Africa и им подобные.

После удаления очередной страницы проекта команда Radio Africa заявила о продолжении работы на других площадках вопреки необъяснимой позиции Facebook. Эта информация вызвала бурную реакцию среди жителей Судана, которые активно репостили сообщения редакторов Radio Africa на личных страничках в соцсетях и тематических группах. Общий охват всего за несколько дней достиг 1,8 млн. человек.

4 ноября к всеобщему протесту против загадочной политики Facebook присоединилась газета Akhir Lahza, разместив ранее опубликованную статью о блокировке на своей странице в Facebook.

Информационную поддержку продолжила команда редакторов ресурса Khartoum Star — на официальном сайте информационного агентства журналисты рассказали о случившемся, призвали Facebook вернуть страницу и отметили отсутствие причин для блокировки вкупе с молчанием администрации соцсети. Ответ был более, чем красноречивым — 31 октября крупнейшие новостные порталы Судана опубликовали материалы о блокировке Khartoum Star.

После этого в начале ноября редакторы Khartoum Star и ряд пользователей запустили в сети хештег в поддержку ресурса и обвинили авторов доклада и руководство соцсетей в отсутствии логики в их действиях.

Ситуация получила больший резонанс, когда утром 3 ноября сайт Khartoum Star опубликовал открытое письмо в адрес посольства США:

«Khartoum Star направляет это письмо господину Брайану Шукану как самому высокому представителю США в Судане. Страна, которую вы представляете, пытается остановить нашу работу в СМИ, блокируя все наши учетные записи в социальных сетях. Не только Facebook, но и Twitter удалили наши учетные записи, а Google заблокировал доступ к нашим электронным письмам. <…> Мы пытаемся понять причины такого поступка, так как мы не нарушали правил политики Facebook и Twitter, как не нарушали законов США. <…> В чем же наша вина? В исследовании с вашей стороны говорилось, что мы являемся «российской дезинформационной сетью», несмотря на то, что мы никогда не лгали нашим читателям. Наш контент очень легко проверить. <…> И да, мы пишем о России (а также о США, например). Может быть, вы не рады, что мы не делаем из России монстра? Да, вы совершенно правы. Мы не думаем, что это монстр, и мы не собираемся лаять на то, на кого вы укажете. Таким образом, мы все являемся свидетелями голой агрессии со стороны правительства США против африканских СМИ. Однако мы все еще помним, как вы лишили нас свободы слова. Мы не собираемся позволить этому произойти незамеченным. Господин Брайан Шукан, если вы не согласны с нашей позицией, пожалуйста, объясните нам действительные причины такого недружественного поступка. Мы также будем рады, если вы сможете предоставить хоть какие-то доказательства того, как мы «дезинформируем» людей или нарушаем какие-либо правила», — говорится в официальном письме.

Оно было опубликовано на сайтах Khartoum Star, Halaeb, новостном портале AlNilin и газете Al-Tayar на первой полосе на двух языках. Кроме того 4 ноября англоязычный ресурс BuzzFeed News опубликовал нейтральный обзор произошедшего события и разместил информацию от сотрудника Khartoum Star, который подчеркнул независимость и непредвзятость новостного портала. Такая поддержка одного издания со стороны фактических конкурентов в сфере СМИ по всей Африке свидетельствует о безоговорочной поддержке со стороны всех жителей Судана и указывает на неправомерную избирательную политику Facebook в отношении пользователей соцсети.

Стоит отметить, что это не единственный случай блокировки аккаунтов в Facebook без объяснения причин — в прошлом месяце администрации сайта чем-то не угодили борщ и русские пирожки. Соцсеть заблокировала одну из страниц проекта Russia Beyond, принадлежащего Russia Today, с рецептами русской кухни. Там было около 40 тысяч подписчиков.

«Facebook заблокировал страницу нашего проекта Russia Beyond, на которой ребята постили страшные, ужасающие, шокирующие вещи — рецепты русской кухни. Борщ, майонез, укроп, пирожки — все это оказалось спамом, который нарушил антиспамные законы Цукерберга», — писала Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Ранее в сентябре 2019 года Facebook заблокировал личный аккаунт Маргариты Симоньян, а в январе администрация сайта удалила более 500 аккаунтов. В их числе оказались несколько страниц агентства Sputnik. В этот же период соцсеть заблокировала аккаунт журналистки Лоры Лумер, назвав её «опасным человеком» из-за правых политических взглядов. Девушка обратилась в суд, обвиняя компанию в попытке ограничить её право на свободу слова, которую гарантирует Первая поправка к Конституции США. В администрации Facebook заявили, что соцсеть является частным издателем и имеет право публиковать и блокировать кого угодно.

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Удаление аккаунтов — не единственный способ выразить свое личное отношение и злоупотребить полномочиями от лица администрации Facebook. Так в начале ноября соцсеть сняла галочку верификации, которую приписывает Facebook публичным персонам, со страницы Главы Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом писал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Перед промежуточными выборами в Конгресс США Facebook заблокировал более 800 страниц пользователей. Владельцев аккаунтов не обвиняли в распространении недостоверных сведений и даже не показали, за какой именно пост последовала блокировка. Как гласит новая политика сайта, активное распространение любого рода новостей уже является поводом для подозрения авторов. В случае с выборами в Конгресс США зачистка коснулась корреспондента RT America Рэйчел Блевинс — администрация Facebook удалила её страницу более чем с 70 тыс. подписчиков, мотивируя это тем, что журналистка «распространяла спам».

Также администрация соцсети блокировала официальную страницу Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, на которой публиковались зафиксированные обстрелы территории Республики со стороны ВСУ и комментарии по итогам встреч в Минске.

«После обжалования блокировки страница была полностью удалена администрацией сообщества Facebook. Блокирование ресурса СЦКК является ничем иным, как попыткой банально замалчивать достоверную информацию и не дать распространить неудобную для официального Киева правду. Считаем действия компании Facebook актом политической цензуры, направленным на уничтожение альтернативных информационных источников», — говорится в официальном заявлении Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Администрация Facebook подобными прецедентами нарушает Всеобщую декларацию прав человека, в которой говорится, что свобода выражения мнений и публикаций гарантируется различными способами, а также Пакт о гражданских и политических правах, самый известный международный документ, в соответствии с которым администрация Facebook обязуется уважать это право.