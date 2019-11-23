Курды-террористы провоцируют Эрдогана. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Протесты шагают по миру Уже 12 месяцев мировая столица моды не снимает «желтый жилет». И, кажется, не по своей воле: тенденции диктует бенефициар цветных революций Вашингтон. А у него, как известно, со вкусом проблемы. Зато пыл несговорчивого Макрона с его юношескими мечтами о «СВОБОДЕ и РАВЕНСТВЕ» можно всегда погасить американским «паниБРАТСТВОМ». За год протестных акций измотанный Париж потерял 2,5 миллиарда евро, а президент Пятой республики стал посговорчивее. Теперь-то он убедился, как по американскому хотению и Facebook-овскому велению можно вывести на Елисейские Поля на протестное «дефиле» аж 280 тысяч бунтарей, одетых в «униформу». Да еще оправдать погромы борьбой против повышения топливного налога. А ведь это было одной из мер экологической реформы в свете Парижского соглашения по климату. Трамп, как известно, эту сделку разорвал, ибо «зеленый» цвет на дух не выносит. Целый год хозяин Белого дома распалял «желтожилеточников» провокационными твитами, высмеивая неравный Армагеддон Макрона с глобальным потеплением. Вот весьма показательная запись из Twitter-летописи Дональда Фредовича. «Парижское соглашение не слишком хорошо работает для Парижа. Протесты и беспорядки по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, большая часть которых уходит странам третьего мира для того, чтобы сохранить окружающую среду. Скандируют: «Мы хотим Трампа!» — люблю Францию!» — высказался Дональд Трамп, президент США. А в ответной любви к Штатам признаются погромщики, поднявшие на уши Гонконг. Уже полгода «кутюрье» мировых «майданов» подгоняют ситуацию в этом китайском мегаполисе под свои «лекала». Чтобы Пекин побольнее ужалить. В последнее время протестующие под звездно-полосатыми флагами активно вооружаются не только битами и коктейлями Молотова, но и средневековым арсеналом. Давеча нарушители спокойствия обстреляли полицейских из луков и самодельных катапульт. Азиатские побоища переплюнули свои европейские аналоги по всем параметрам: и «орудие пролетариата» здесь поэкзотичнее, и сами сходки помасштабнее. Разъяренный «дракон» выводит на улицу до двух миллионов смутьянов! По команде «фас!» из Вашингтона погромщики превращают экономическую мекку в фарш. Призрак в желтом жилете с легкой руки заокеанского законодателя политической моды бродит по Великобритании, Канаде, Ливану, отжог и в Грузии. После первого солнечного удара и летней русофобской истерии до Тбилиси докатилась новая волна протестов. Но под своим национальным острым соусом. Многотысячная толпа берет штурмом грузинский парламент, который не принял поправки о переходе на пропорциональную избирательную систему вместо смешанной. И эта предвыборная неразбериха вполне может стать очередным поводом для госпереворота от американских режиссеров. Недавно Штаты провернули путч в Боливии, свергнув своего недруга-индейца Эво Моралеса. И сейчас в стране — предчувствие гражданской войны, есть уже и первые жертвы. Белый дом порядком расшатал нервную систему практически всей Латинской Америки, ведь нездорового пациента легче взять под белы рученьки и причесать по своей моде. Штаты давно жаждут стать иконой стиля не только для двух Америк, но и для всех континентов планеты Земля. А потому и грузно вышагивают по мировому «подуиму», оставляя за спиной огненно-желтый шлейф.

Возвращение украинских кораблей Возвращение блудных кораблей: Украина приняла в свои объятия печально известное трио с подмоченной репутацией. Россия передала Киеву «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Почти год задержанные суда простояли в керченском порту, а теперь прибыли на родину в качестве вещдоков грубой провокации Порошенко. Накануне президентских выборов, 25 ноября прошлого года, «шоколадный король», по сути, жестоко подставил украинских моряков. По его сумасбродному приказу три корабля ВСУ незаконно пересекли российскую границу в Керченском проливе и, что называется, «приплыли». Экипажи отправились под суд. Однако в этом сентябре, когда Москва и Киев обменялись пленными, мореходы вернулись домой. Казалось бы, Одиссея завершена, живи да радуйся! Но Киев воспринял новость о возвращении судов с кислой миной. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк никакого акта доброй воли в этом не увидел. Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль по-прежнему убеждена в невиновности земляков и призывает суд под эгидой ООН разобраться с Россией (по принципу «лучшая защита — нападение»). А командующий ВМС Незалежной Игорь Воронченко и вовсе обвинил нашу страну в «варварском отношении» к незваным гостям: дескать, угробили россияне «украинскую флотилию». На базу в Очакове нагрянул и сам Верховный главнокомандующий ВСУ: после осмотра Владимир Зеленский подтвердил, что суда не досчитались оборудования и вооружения. Однако опубликованные ФСБ России кадры свидетельствуют об обратном. Да и вообще: нечего на Москву пенять, если посудины на ладан дышали, а их еще на амбразуры бросили курам на смех. К слову, в НАТО, куда всеми фибрами стремится Киев, приветствуют передачу Россией украинских кораблей. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, это важный жест перед началом переговоров в «нормандском формате». Уже обозначена и дата судьбоносной встречи «четверки» — 9 декабря.

«Источник мира» возобновится? Боевикам закон не писан. Курдские вооруженные радикалы освободили около 800 заключенных террористов из запрещенного в России ИГИЛ и членов их семей. Вероятно, с таким подкреплением курдские банды намерены снова расшатать ситуацию в Сирии. Анкара заявила, что, если курды-террористы не отойдут от турецко-сирийской границы, военная операция «Источник мира» возобновится. Как считает политтехнолог Наталия Елисеева, боевики вызывающе провоцируют Эрдогана. Они уже не раз нападали на патрульные машины Турции. «Провокации курдских формирований никак не способствуют урегулированию ситуации на севере Сирии. Таким образом, курды развязывают Анкаре руки, чтобы последние продолжили «Источник мира». Очевидно, что к этому все и идет», — считает Наталия Елисеева, политтехнолог. Эксперт не исключает, что курдские вооруженные бандформирования просто выполняют указания Штатов. Вашингтону напряженность в регионе на руку. Ведь это убивает сразу двух зайцев: создает дополнительные проблемы и Дамаску, и Москве. А тем временем, можно заниматься привычным грабежом среди бела дня — незаконно добывать в республике нефть. Вот только позабыл Вашингтон и его покладистые курдские слуги о взрывном характере Эрдогана. Он ведь может и вторую серию «Источника мира» показать, мало никому не покажется! Операция с поэтичным названием стартовала в Сирии 9 октября. Турки нанесли сокрушительный удар по курдским террористам, которые превратили жизнь на севере страны в настоящий ад. В конце того же месяца Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин подписали совместный план действий и дали 150 часов, чтобы курдские «демоны» «самоликвидировались» из региона. Вслед за этим Москва и Анкара организовали здесь совместный патруль. Эрдоган тут же прекратил свою операцию. С тех пор задиристые курдские боевики всячески напрашиваются на новую «драку» с Турцией.