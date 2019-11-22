Глубинное государство США подставилось на Украине на миллиарды к выгоде России

Не прошло и двух лет с момента публикации моей статьи, повествующей о сложных, но взаимовыгодных отношениях, которые связывали американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, бывший одним из главных игроков по долгам «незалежной», с руководством как «доевромайданной», так и «послеевромайданной» Украины, как эту информацию подтвердили и дополнили с самой неожиданной стороны — из Киева.

Депутат Верховной рады из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский и внефракционный парламентарий Андрей Деркач дали пресс-конференцию на площадке «Интерфакс-Украина», в ходе которой потребовали от президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа расследовать возможную легализацию через Franklin Templeton 7,4 млрд долл. «семьей» экс-президента Виктора Януковича, экс-президентом Петром Порошенко, экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и экс-министром финансов «незалежной», гражданкой США Натальей Яресько (Natalie Jaresko).

В дополнение к сообщению Федерального агентства новостей непосредственно с места события необходимо указать на следующие моменты.

Прежде всего, это обстоятельство практически полностью проясняет драматургию Евромайдана конца 2013 — начала 2014 годов, включая странное поведение Виктора Януковича, неожиданное для многих возвышение Петра Порошенко, осуществленное при посредстве Госдепартамента США, да и весь смысл «революции гидности». Операция стандартная и отработанная до мелочей, но действует безотказно.

В «стране-мишени» через систему финансовых институтов, от МВФ до инвестиционных фондов, скупается властная верхушка и часть политически активной прослойки общества. При этом на «страну-мишень» навешивается как можно больше кредитов, ее долг: государственный, корпоративный и частный — увеличивается до «лимита обслуживания», а иногда и выше таких лимитов. После чего «коррумпированная верхушка» сметается «народными протестами», которые возглавляют оппозиционные лидеры из числа также купленных «политических активистов» — и цикл продолжается заново.

Прибыль — от 200% и выше, объемы операций исчисляются от миллиардов до сотен миллиардов долларов, время — минимум 10 лет и далее неопределенно долго. У этой базовой схемы есть множество вариантов применительно к конкретным обстоятельствам места и времени, персоналиям и т. д., но суть остается неизменной. Украина здесь — вовсе не исключение из правил, скорее даже образец.

Судите сами. По словам Виктории Нуланд, на формирование украинского гражданского общества и содействие демократическим процессам в этом обществе США с 1992 по 2014 год потратили 5 млрд долл. Вряд ли данная оценка соответствует действительности, но примем ее как точку отсчета.

При этом с 1 января 1992 года по 30 сентября 2019 года внешний долг Украины вырос с нуля почти до 140 млрд долл. (из них 80 млрд долл. — государственный и гарантированный государством внешний долг). Сумма выплаченных по нему процентов за это время превысила 100 млрд долл. В общем, все как всегда и везде: в Греции ли, в Зимбабве ли, в самих США — «Business as usual».

Другое дело, что теперь Украина может стать исключением, не только подтверждающим, но и разрушающим общее правило. Поскольку — во всяком случае, очень похоже на то — на территории «незалежной» в данную безотказную программу был внедрен некий «вирус», который именно сейчас способен раскрыться с максимальным эффектом.

Конечно же, виноваты во всем пресловутые «русские хакеры». Даже — не просто «русские», а — бери выше! — «кремлевские». Ведь понятно, что Дубинский и Деркач не просто так молчали-молчали — и вдруг «взорвали бомбу». Все было сделано, опять же, очень своевременно и к месту. Как раз в тот момент, когда в США оппоненты Дональда Трампа пытаются разыграть партию импичмента с «украинскими козырями» на руках и уже «пошли ва-банк».

Тут из «матери городов русских» и прилетел такой «гиперзвук», который избирательно и молниеносно способен, ну, не полностью осушить пресловутое «вашингтонское болото», питаемое «глубинным государством», но сделать его куда менее опасным и зловонным.

Потому что, если такой «вброс» состоялся, значит по описанной схеме есть железобетонные доказательства. А кроме того имеется официально пребывающий в Ростове-на-Дону экс-президент Украины Виктор Янукович, который может эти доказательства еще более «ужелезобетонить».

Напомню, что Franklin Templeton — один из спонсоров Демократической партии США. И если он вдобавок окажется как-то финансово связан с «энергетической» компанией Burisma, где членом совета директоров работал Хантер Байден, сын экс-вице-президента США в 2008–2017 годы Джозефа Байдена, то шансов победить на президентских выборах 2020 года у «синих» не будет от слова «совсем».

Конечно, есть еще небольшая вероятность спустить скандал на тормозах, «не заметив» разоблачений с Украины, но цена вопроса для демократов и в этом случае будет чрезвычайно высока. Но в любом случае — на Украине глобалисты из Deep State подставились так, как нигде больше подставиться они не могли — и это, несомненно, огромный плюс для политиков и спецслужб «Большой России».