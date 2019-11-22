Развращающий студенток Вишневский метит в Госдуму в обход Явлинского

Санкт-Петербург, 22 ноября. Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский собирается баллотироваться в Госдуму в 2021 году. Ради борьбы за место в нижней палате парламента, как отмечают СМИ, политик готов перешагнуть и через серьезные обвинения в домогательствах, и через создателя партии «Яблоко» Григория Явлинского.

Как передает «ПолитЭксперт», оказавшийся в центре секс-скандала депутат петербургского Закса сделал своим союзником однопартийца Льва Шлосберга. Более того, Вишневский парадоксально уверен в своих силах, несмотря на то, что на последних выборах партия не смогла преодолеть минимальный порог и представить свои интересы в парламенте.

Политический деятель, экс-кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов заявлял, что на выборах в 2021 году «Яблоко» попытается преодолеть барьер в 5%. По его словам, помимо Вишневского, в Северной столице претендовать на место в Госдуме от «Яблока» может только Николай Рыбаков. Он является зампредом партии. Однако Амосов выразил уверенность, что у Вишневского шансов все же больше.

«Я не вижу, кто еще от партии «Яблоко» мог бы всерьез претендовать на то, чтобы выиграть одномандатный округ. Может быть, еще кто-то появится, но пока вот так», — сказал политик.

Источник из близкого окружения депутата Заксобрания Петербурга в комментарии изданию «Ленправда» подтвердил намерения Вишневского баллотироваться в 2021 году. Предварительные списки тех, кто собирается принять участие в выборах, после партийного съезда, который запланирован на 13–15 декабря.

Издание напоминает, что Вишневский уже баллотировался в Госдуму в 1999, 2003 и 2011 годах, однако ни одна из этих попыток не возымела успеха. Сейчас «Яблоко» переживает глубокий кризис и теряет поддержку своего электората.

Изменить ситуацию в «Яблоке» планируют через возвращение Григория Явлинского. Однако, по информации СМИ, действующий председатель партии Эмилия Слабунова и ее заместитель Николай Рыбаков не позволят этому случиться. Издание обращает внимание, что в эту же компанию входит глава «яблочников» в Пскове Лев Шлосберг, которого Вишневский выбрал себе в союзники.

Политтехнолог, специалист по политическому PR Сергей Наумов считает, сейчас люди оценивают партию по делам, а потому «Яблоку» нужны результаты своей работы, а не обещания и скандальные истории.

«На сегодняшний день есть определенные программы, лозунги и критика власти. Но нет альтернативы. Хотелось бы слышать, что люди получают взамен, но этих предложений пока что очень мало. Мы только читаем разные скандальные истории», — резюмировал эксперт.

Напомним, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский оказался в центре скандала после того, как одна из бывших студенток РГПУ имени Герцена, где преподает «яблочник», обвинила его в домогательствах. Письмо девушки опубликовали «Народные новости».

После появления сообщений СМИ с заявлениями экс-студентки РГПУ у штаба «Яблока» в Москве состоялся пикет. Активистка потребовала проверить информацию о харассменте со стороны Бориса Вишневского.

Кроме того, девушка, приславшая письмо в редакцию «Народных новостей», связалась с журналистами издания. В беседе с сотрудниками СМИ она рассказала, почему вступила в связь с петербургским парламентарием, а также о давлении с его стороны.

Федеральное агентство новостей запустило опрос о харассменте, в котором на условиях анонимности могут принять участие все, кто пострадал от домогательств или стал их свидетелем.