Москва, 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин может посетить Палестину в начале 2020 года. Об этом в пятницу заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент России, как предполагается, посетит Палестину в начале следующего года. Надеюсь, что этот визит будет во благо наших народов», — отметил он.

Напомним, что арабо-израильский конфликт вновь обострился после того, как президент США Дональд Трамп перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, признав таким образом на официальном уровне израильский суверенитет над территорией древнего города. После этого Израиль и Палестина возобновили обмен ракетными ударами. Лишь в мае стороны при содействии Египта смогли договориться о прекращении огня.

Трамп же заявил о намерении создать государство Палестина, отдав ему 90% территории Западного берега реки Иордан. Американский президент предложил сохранить за Палестиной восточную часть Иерусалима. При этом историческая часть города останется за Израилем.

Палестина является частично признанным государством, соседствующим с Израилем. Несмотря на государственной статус, у автономии нет собственной армии, национальной валюты, международного аэропорта (все международные перелеты осуществляются через соседнюю Иорданию), а государственные структуры сформированы не полностью. Палестинская администрация претендует на Иерусалим, поэтому указывает Рамаллу, где де-факто расположено правительство, как свою временную столицу.