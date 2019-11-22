Женские джинсы Евгения Ройзмана: от тюрем и погромов до обоза Ходорковского

Коллапс государства, произошедший после распада СССР, вывел на историческую арену в России страшную силу — организованную преступность. Формы такой организации оказались самыми разными, но уголовное прошлое стало для этой категории людей связующим «цементом», на котором выстраивались совместное существование, зарабатывание денег и авторитета, а затем и попытка вхождения во власть.

Наиболее полно такой сюжет был реализован в фигуре скандально известного экс-мэра Екатеринбурга, основателя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана.

В его фигуре Федеральное агентство новостей увидело причудливый сплав личной криминальной истории, социального неблагополучия большого города, попытки игры на глубинных ценностях народа и его насущных проблемах — и беспринципного скатывания к откровенно разрушительной деятельности, маскируемой лозунгами «борьбы за справедливость», с обязательным добавлением «...по понятиям».

Трудные детство, юношество, молодость...

Евгений Вадимович Ройзман родился 14 сентября 1962 года в «столице Урала» — городе Свердловске, сегодня носящем свое историческое название Екатеринбург.

Свою фамилию Женя получил от отца, Вадима Полевича Ройзмана, который работал энергетиком на Уралмаше, а потом стал учителем русского языка и литературы в школе. Семья отца происходила с Украины — дед и бабушка Евгения приехали оттуда на строительство завода еще в 1920-е годы. Мать, Нина Павловна, по образованию художник-оформитель, тоже была связана с Уралмашем — она работала воспитателем в детском саду предприятия.

С самого детства Евгений оказался «трудным» ребенком. Учился он откровенно плохо, и уже в шестом классе докатился до исключения из школы — не помогли даже связи отца в педагогической среде. До окончания среднего образования Женя сменил три школы, с трудом получил в 1977 году аттестат о неполном восьмилетнем среднем образовании и поступил в машиностроительный техникум.

Однако и с «рабочим», средне-специальным образованием у Ройзмана тоже не сложилось. В машиностроительном техникуме он выдержал ровно год, после чего еще два года болтался на учебе в автомобильном техникуме — но и его закончить не смог, исключенный за неуспеваемость.

По воспоминаниям самого Ройзмана, его учебе тогда мешали сразу две страсти — игра в карты на деньги и… мелкое мошенничество, которое и подпитывало страсть героя к азартным играм. Вот сухие строки судебных решений, касающихся этого персонажа:

«Подсудимый Ройзман, находясь в дружеских отношениях с гражданкой Н., злоупотребил ее доверием и путем обмана завладел ее имуществом: джинсовой курткой, золотым кольцом, деньгами в сумме 130 рублей, всего на сумму 360 рублей».

«Подсудимый Ройзман, находясь в близких отношениях с гражданкой К., путем обмана завладел ее личными вещами: брюками джинсовыми импортными… золотыми изделиями на сумму 760 рублей».

«Ройзман, проникнув в квартиру гражданки Ф., тайно вынес из нее 2 ондатровых шапки, женский костюм, икону, дипломат, облигации 3% займа, золотые изделия на сумму 1063 рубля...»

Большую часть обманутых мошенником людей составляли молодые особы, к которым альфонс втирался в доверие. После чего не гнушался красть у обманутых пассий даже ношеные штаны, а если повезет — то и нехитрую ювелирку.

При советском строе такая разудалая жизнь продолжалась совсем недолго. Уже в июне 1980 года на Ройзмана завели уголовное дело. Интересно, что даже находясь под следствием он продолжал совершать грабежи — последний из процитированных нами преступных эпизодов относится к сентябрю 1980 года.

Следствие длилось более года: в сентябре 1981-го один из районных судов Свердловска осудил Ройзмана на так называемую «химию», отправив его на три года на стройки народного хозяйства в Каменск-Уральский. Однако и там он спустя всего 26 дней попался на «уголовке» — после чего уже решением суда города Каменска-Уральского его осудили вместо «химии» на два года колонии общего режима.

Впоследствии Ройзман неоднократно утверждал, что данная судимость с него была снята. И формально это именно так: Уголовный кодекс постулирует, что по такого рода нетяжким преступлениям существует срок давности.

Однако для нас важнее моральная оценка преступлений Ройзмана, которые много говорят о его характере и свойствах личности. Здесь проявилась патологическая лживость Евгения Вадимовича, причем очень убедительная лживость. Его судебный приговор изобилует выражениями «путем обмана» и «злоупотребляя доверием». А такие качества, как правило, закладываются в раннем детстве и присущи человеку на протяжении всей жизни — в какие бы наряды он ни рядился.

«Псих»-уклонист и «вечный» студент

Не удивительны поэтому последующие «приключения» Ройзмана. После освобождения из колонии в ноябре 1983 года он якобы устроился работать слесарем-сборщиком в цехе №50 Уралмаша, а в вечерней школе при заводе пытался получить среднее образование. Впоследствии, правда, коллега Ройзмана по фонду «Город без наркотиков», предприниматель Андрей Кабанов, утверждал, что эту часть своей биографии Евгений просто выдумал, дабы показать, что «встал на путь исправления».

Зато известно другое: почти два года Ройзман успешно бегал от воинского призыва. В весенний призыв 1984 года он не попал, так как предоставил больничный, который… неожиданно продлевался все время вплоть до октября, что позволило Жене «пересидеть» и осенний призыв. Этот факт лишь подтверждает слова Кабанова: если столь долгий больничный был настоящим, то на заводе Ройзман работать никак не мог.

Кстати, чтобы точно не попасть под осенний призыв, Ройзман в октябре 1984 года для верности спрятался… в Свердловской областной клинической психиатрической больнице — «проходить лечение».

В следующем году Ройзман все-таки поступает в вуз — на дневное отделение Уральского государственного университета. И вновь учится из рук вон плохо. Уже в 1986 году, завалив летнюю сессию, Ройзман берет академический отпуск сроком на целый год. Вернувшись в вуз и с трудом «добив» первый курс, который ему фактически пришлось пройти повторно, в 1988 году он отчисляется из УрГУ за неуспеваемость. Третья попытка закончить университет тоже заканчивается фиаско: поступив на заочное отделение в 1989 году, Ройзман вылетает за неуспеваемость спустя три года.

Забегая вперед, скажем: в 2000 году Ройзман, уже будучи публичной персоной и весьма небедным человеком, восстанавливается в университете и все-таки заканчивает пятый курс. Но даже при этом ему приходится отложить защиту диплома до 2003 года. В конце концов, Ройзман заканчивает обучение в УрГУ по специальности «историк-архивист», попутно устанавливая университетский рекорд по продолжительности учебы — 19 лет.

Впрочем, вопросы по диплому Ройзмана поднимаются до сих пор. Последний по времени иск прокуратуры датирован 2014 годом, а ряд специалистов и вовсе утверждают, что диплом Евгения написан не им, а искусствоведом Татьяной Руневой. Хотя даже без плагиата все ясно: учеба давалась Ройзману крайне трудно, так как к началу 1990-х его голову занимали совсем иные страсти.

Обойдемся без пустых спекуляций. Скажем лишь, что о трудовой или общественной деятельности Евгения Вадимовича в период 1992—1999 годов широкой публике известно до печального мало. Да, Ройзмана часто связывают с «Уралмашем» — нет, не с заводом, а с одноименной организованной преступной группой. Но прямых доказательств столь интересной связи не найдено.

Трудный подросток Ройзман, как черт из табакерки, выпрыгивает снова лишь в 1999 году, когда со своими друзьями он создает фонд «Город без наркотиков».

Тюрьмы для наркоманов и… их

История данного фонда необычайно интересна сама по себе, даже в отрыве от фигуры Ройзмана. Хотя именно Евгений Вадимович придает «Городу» некий шарм: по сути, это единственный из крупных функционеров фонда, который сам не попал под уголовное преследование. Если, конечно, не считать воровства женских джинсов и золотых побрякушек в юности.

Краткую историю «Города без наркотиков» можно описать известной шуткой об «ошибке Ройзмана». Приведем полностью эту «байку из склепа».

«Как-то раз к Ройзману пришел друг Гришка. Сели они, выпили, как полагается, и Гришка обронил, что мол соседи у него шумные больно. Евгений смекнул, что район у Гришки наркоманский и наверняка притон там у героинщиков. На всякий случай навалял Гришке по почке — вдруг что не договаривает. Но — по одной почке: друг ведь. Оказалось, что в доме Гришкином одни цыгане живут да рвань всякая. Понял тогда Ройзман, что весь дом — наркопритон, да и сжег его к чертям вместе с жильцами. Через неделю, правда, выяснилось, что ошибся Ройзман. В квартире соседей Гришки не притон наркоманов был, а приют для бездомных и тихих алкоголиков, которые и не шумели-то толком. Но Ройзман ни о чем не жалеет, ведь борьба с наркотиками — это война, а в войне не бывает без жертв».

А теперь перечислим настоящих жертв «войны с наркотиками», чьи поломанные судьбы стали следственной основой для российских судов над «активистами» Ройзмана.

Александр Мурзиков и Денис Перцев, работники фонда из Екатеринбурга, 2003 год. Вдохновленные идеями Ройзмана о перевоспитании наркоманов, они решили вершить правосудие самостоятельно. «Наркоторговцем» была назначена молодая девушка, которую активисты фонда Ройзмана изнасиловали под угрозой подкинуть ей наркотики, а затем еще и упрятали в СИЗО более чем на год, написав ложное заявление о совершенном их жертвой «преступлении».

Следствие в итоге установило истину, возбудив уголовное дело против Мурзикова и Перцова. Кстати, Ройзман в этом случае встал как раз на сторону насильников и даже ходатайствовал перед прокурором за своих «заблудших овец». Овцы сели. Ройзмана же спасло от уголовного преследования лишь то, что как раз в тот момент он стал депутатом Госдумы.

Максим Курчик, Станислав Абазьев насмерть забили куском металлического троса двух наркоманов в своем «реабилитационном центре» в ханты-мансийском Пых-Яхе, за что и сели в 2005 году. Вот такая получилась реабилитация, окончательная и бесповоротная. Правда, представители фонда «Город без наркотиков» тогда заявили, что руководители центра невиновны, и пояснили, что оба реабилитанта скончались от передозировки наркотиков. Почему же это случилось в «реабилитационном центре»? Ну, бывает.

Александр Шеромов и Дмитрий Пантюхин, организаторы отделения «Город без наркотиков» в Перми, 2010 год. Лечили в своем «реабилитационном центре» удерживаемых насильно наркоманов битами и электрошокерами. Сели. А что Ройзман? Он назвал приговор суда «несправедливым»: по его словам, ранее за подобную деятельность «сроки никто не получал».

Егор Бычков, «президент» отделения фонда в Нижнем Тагиле, 2010 год. Признан виновным в четырех эпизодах похищения людей, получил три с половиной года колонии строгого режима. Ройзман всячески ходатайствовал о смягчении приговора, добившись замены срока на условный. Кроме Бычкова, приговоры получили два других сотрудника центра, Александр Васягин и Виталий Пагин, которые также незаконно удерживали наркоманов в центре без их согласия.

Василиса Ковалева, аналитик фонда Ройзмана, в 2009 году объявлена в розыск через Интерпол, так как оказалась причастной к убийствам как минимум двух жителей Средней Азии, над которыми был совершен самосуд по подозрению в наркоторговле. В 2011 году села на 19 лет. Для погружения во внутреннюю кухню фонда можно послушать откровения Ковалевой: «Фонд отжал кормушки у цыган и ФСКН — чтобы кормушки были их».

Аксана Панова, главред информационного агентства Znak.com плюс, по совместительству, жена Ройзмана и главный пиарщик «Города без наркотиков». По итогам криминального сюжета с вымогательством, взятками и прочими грязными делишками получила в 2014 два года условно и два года запрета на профессию. На фоне общего мрака, царящего вокруг начинаний Евгения Вадимовича, можно сказать — практически чиста.

Наконец, в июле 2014 года в Екатеринбурге по подозрению в убийстве пенсионерки был задержан сослуживец Ройзмана, член его «команды мэра» Олег Кинев. Осужденный в марте 2016 года на 16 лет лишения свободы впоследствии он утверждал, что пошел на убийство потому, что был должен Евгению пять миллионов рублей «за депутатский мандат». Сам Ройзман, который уступил Киневу депутатство после избрания мэром, это обвинение отрицает.

В целом, краткое резюме о деятельности Ройзмана и его подельников из фонда «Города без наркотиков» выглядит так. В конце 1990-х, когда фонд был только организован, в правоохранительной системе РФ еще зияли огромные дыры, а «мостик» между черным рынком наркотиков и коррумпированными правоохранителями скорее напоминал шоссе с широкополосным движением. Однако реализовать функции государственной правоохранительной системы «братки» и криминал оказались не в состоянии — их сущность то и дело прорывалась наружу в виде чудовищных эксцессов, даже если они и казались кому-то «меньшим злом». Так «борьба с наркоманией» превратилась в похищения и убийства людей, а «борьба с наркоторговцами» — в погромы и этнические чистки.

В этом сюжете Ройзман — скорее продукт разложения правоохранительной системы 1990-х, а не чудодейственное «лекарство». После возвращения государства к исполнению своих функций по охране общественного порядка Ройзман и его фонд оказались ровно там, где и должны быть, — в резервации, с клеймом «отморозки, решающие вопросы по понятиям».

Внедрить какие-то свои, понятные только им модели отношений на подконтрольных территориях они на какое-то время могли. Но никакого отношения к закону и морали эти «понятия» не имели. В итоге все это выродилось в более страшные общественные пороки, нежели героиновая наркомания, с которой «боролись» Ройзман и его фонд.

Вниз по накатанной: депутат, мэр, оппозиционер, блогер

Рассказ о Евгении Ройзмане был бы неполным без упоминания его деятельности на государственном поприще. В момент наибольшей популярности «Города без наркотиков» и Ройзмана лично он был избран депутатом Госдумы, после чего проработал на Охотном Ряду в Москве с декабря 2003-го по декабрь 2007 года. За него проголосовало около 40% избирателей в родном Екатеринбурге — и тогда это был вполне реальный пик общественной поддержки.

В июле 2013 года Ройзман был снова выдвинут во власть — на этот раз региональным отделением «Гражданской платформы» в мэры Екатеринбурга. И вновь он выиграл выборы, набрав 33,3% голосов избирателей.

Лишь тогда стало ясно, что недоучка и бывший мелкий воришка никак не соответствовал масштабам проблем города-миллионника. Среди прочего, на период мэрства Ройзмана пришелся скандал с мировой выставкой «Экспо-2020», которая было потеряна Екатеринбургом в первую очередь из-за коррупционных скандалов в городском управлении. В запустение пришла городская жизнь, а ком нерешенных муниципальных проблем стал копиться с пугающей быстротой.

Гнойник прорвался в марте 2014 года, эпохальном для России. В ответ на претензии одного из пользователей социальных сетей по поводу грязи на улицах города мэр Екатеринбурга, вместо того чтобы заняться этой будничной проблемой, грубо написал: «В душе у тебя грязь». Это вызвало большой резонанс и породило множество интернет-мемов, в которых Ройзмана жестоко высмеяли.

И тогда же Ройзман крайне неумно полез в «большую» политику, решив, что может комментировать действия федеральных властей и даже участвовать в близких ему по духу акциях. Сперва он принял участие в пикете, организованном в поддержку заключенных по «Болотному делу», а 15 марта того же года выступил… против воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Впоследствии Ройзман неоднократно открыто поддерживал киевский режим и критиковал политику России на украинском направлении. В числе первых он подписал и обращение в защиту певца Андрея Макаревича, выступившего с проукраинских позиций. Насколько такие действия укладывались в задачи градоначальника — вопрос открытый, хотя ответ на него очевиден.

Да и итог известен: после ряда публичных скандалов, в том числе с упомянутым помощником Киневым, убившим пенсионерку, 22 мая 2018 года Евгений Ройзман подал прошение в Екатеринбургскую городскую думу об отставке по собственному желанию.

Казалось бы, конец. Но деградация учредителя «Города без наркотиков» и экс-мэра уральской столицы была продолжена, когда он «с потрохами продался» олигарху-уголовнику Михаилу Ходорковскому, — чтобы, очевидно, вернуться в большую политику на выборах в Госдуму РФ в 2021 году от спонсируемой лондонским сидельцем «Партии перемен».

На днях Ройзман «официально зафиксировал» свой статус мелкой «шестерки» в антироссийском обозе Ходорковского, приняв участие в берлинской конференции «Россия для граждан», устроителем которой был беглый олигарх.

Впрочем, до 2021 года еще много чего произойдет. Пока же Евгений Ройзман — обычный «блогер с амбициями». Который буднично ругает власть в своем уютном дневничке, обильно посыпая ругань нецензурной бранью, а верхом достижений считает, видно, пробежку с таким же блогером-уголовником Алексеем Навальным по прекрасным набережным российской столицы.