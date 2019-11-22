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В Крыму опровергли заявление о возобновлении паромного сообщения с Турцией

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В Крыму опровергли заявление о возобновлении паромного сообщения с Турцией

Москва, 22 ноября. Паромное грузовое сообщение между Крымом и Турцией еще не возобновлено. Об этом заявила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.                                                                              

По ее словам, этот процесс находится в настоящее время на стадии согласования.

«По уточненной последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено», — подчеркнула Серова.                                                                

Она также обратила особое внимание на тот факт, что бизнес-среда в Крыму поддержала бы возобновление паромного сообщения с Турцией, однако такого решения принято не было.                                                                                             

Ранее Серова во время заседания комитета Госсовета Крыма по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства заявила, что приостановленное в 2017 году паромное сообщение между Турцией и Крымом восстановлено. Она отметила, что паромы между портами Керчи и Зонгулдака будут курсировать раз в неделю.

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