Москалькова предложила вести учет находящихся в заграничных тюрьмах россиян

Москва, 22 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать единый реестр, куда будут вноситься данные о россиянах, которые оказались в тюрьме за рубежом.

«Сегодня огромную работу проводит консульское подразделение министерства иностранных дел, правительственная комиссия по работе с соотечественниками. Но собрать полностью все сведения о тех людях достаточно сложно», — отметила омбудсмен на встрече с журналистами.

По ее словам, доступ к реестру может быть у МИД России или у аппарата Уполномоченного по правам человека. Москалькова добавила, что в ближайшее время она намерена обсудить данный вопрос с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Важно организовать работу так, чтобы данные о россиянах в иностранных тюрьмах собирали не только российские органы власти, но и общественные организации.

На ситуацию с задержанием россиян за рубежом ранее обратил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Он заявил, что в РФ необходимо создать механизм оказания юридической помощи соотечественникам, которые оказались в сложной ситуации за границей. Кроме того, он предложил признавать семьи арестованных в США россиян семьями, потерявшими кормильца.

Отметим, что ФЗНЦ оказал большое содействие в деле освобождения россиянки Марии Бутиной, которую осудили в США за работу в интересах РФ без статуса «иностранного агента». После возвращения на родину девушка заявила, что намерена вновь заняться общественно-политической деятельностью.