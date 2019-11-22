Донбасс сегодня: нацгвардейцы расстреляли радикалов, местные жители проучили морпехов

Донбасс, 22 ноября. Националисты понесли потери после столкновения с Нацгвардией. Местные жители формируют отряды ополчения для борьбы с морпехами-мародерами ВСУ. Солдаты ВСУ отправляют по почте гранаты и патроны. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За сутки четверга Вооруженные силы Украины 6 раз вели обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики на Донецком и Мариупольском направлениях. Под огнем находились города Ясиноватая и Донецк, села Жабичево, Петровское и Коминтерново. Стрельба велась из гранатометов, 82-мм минометов и стрелкового оружия. Утром в пятницу попаданием боеприпаса, выпущенного из орудия боевой машины пехоты ВСУ, поврежден жилой дом в Еленовке.

Два боевика «Правого сектора» убиты при задержании

Оборонное ведомство ЛНР представило информацию о чрезвычайном происшествии, произошедшем при задержании военнослужащими Нацгвардии Украины группы националистов из «Правого сектора»1. В ходе вооруженной перестрелки два боевика были убиты и трое ранены.

Группа националистов планировала совершение террористического акта на территории одного из контрольно-пропускных пунктов 72-й механизированной бригады ВСУ. При выполнении оперативных мероприятий по предотвращению теракта, ранения получили шесть нацгвардейцев, четыре из которых находятся в тяжелом состоянии. В связи с тем, что Нацгвардия не входит в состав ВСУ, командование Операции объединенных сил о ранениях бойцов умалчивает.

Украинские морпехи грабят местное население в зоне ООС

Управление народной милиции ДНР отмечает, что в последнее время участились жалобы местного населения, вынужденного проживать вблизи линии разграничения, на незаконные действия бойцов 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Указанная бригада в конце ноября будет отправлена по ротации в пункт постоянной дислокации. В ожидании окончания срока службы на передовой, морские пехотинцы активизировали свои воровские набеги на частную собственность местных жителей.

Целые группы мародеров орудуют на дачных участках, разбирая строения на металлолом и воруя чужое имущество. Жалобы в официальные силовые структуры на местах не принимаются и не рассматриваются. В связи с этим, жители неподконтрольных ДНР районов, начали создавать собственные отряды самообороны. Недавно отряд мародеров из ВСУ получил вооруженный отпор при попытке обобрать очередное частное строение. В результате перестрелки двое бойцов бригады были ранены.

Солдат ВСУ отправлял почтой посылку с гранатами

В Донецке поделились информацией о курьезном случае, который произошел с военнослужащим 58-й бригады ВСУ в помещении одного из почтовых отделений в зоне ООС. Боец был задержан при попытке отправить посылку, в которую поместил украденные со склада гранаты и другие боеприпасы.

Спикер УНМ ДНР Ринат Айгистов отмечает, что незаконные факты хищений и торговли вооружением в рядах ВСУ, приобрели массовый характер. Напомним, что на передовой работает комиссия штаба ООС по проверке складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Проинспектированы склады 128-й бригады, где была выявлена недостача боеприпасов. Теперь планируется проверка складов, принадлежащих 58-й бригаде ВСУ и расположенных в селе Александрополь Донецкой области.

Не исключаются пожары и подрывы на складах РАВ, произведенные личным составом бригады, с целью скрыть масштабы хищений. По информации оборонного ведомства ДНР, склад в Александрополе хотят уничтожить путем сброса боевого снаряда с беспилотника.

Десантник-наркоман ВСУ устроил пожар в полевой столовой

У десантников ВСУ сгорела полевая столовая в расположении 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщил офицер пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко со ссылкой на данные информатора в украинской армии. Один из бойцов поджег столовую газовой горелкой.

В результате пожара ожоги получили трое военнослужащих, а помещение сгорело полностью. По итогам предварительного расследования установлено, что пожар случился из-за неосторожного обращения военного с огнем в состоянии наркотического опьянения. В бригаду едет комиссия для проведения медицинского освидетельствования всего личного состава на предмет употребления наркотиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.