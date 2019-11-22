Москва, 22 ноября. Полковник подразделения «Альфа» Виталий Демидкин, который руководил действиями одной из штурмовых групп во время теракта в Беслане, раскритиковал журналиста и блогера Юрия Дудя за его фильм о трагедии.

Спецназовец в шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу: главное — участие!» заявил, что очень больно, когда участников операции по освобождению заложников в бесланской школе, рисковавших жизнью, «прямо обливают грязью». Он подчеркнул, что «это очень обидно».

Ведущий, бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом. — Прим. ФАН) Виталий Серуканов поинтересовался у Демидкина, что он сказал бы Дудю при встрече.

«Да не знаю... Дело все в том, что воспитывать-то человека нужно, пока он лежит поперек кровати. Когда он вдоль лег, уже, наверное, сложновато. Ну (если бы не было камер и не было последствий) дал бы ему в челюсть, наверное. По-простому», — сказал спецназовец, добавив, что с Дудем неприятно общаться.

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы ворвались в школу и удерживали порядка 1,2 тыс. заложников на протяжении трех суток в спортивном зале. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 детей.

Документальный фильм «Беслан. Помни» вышел на YouTube-канале «Вдудь» 2 сентября. В данный момент число просмотров превысило 18 млн.