«Худшее издание отца» — активисты выступают против Венедиктова-младшего. ФАН-ТВ

Сегодня у здания «Эхо Москвы» в столице собрались пикетчики. Они выступают против сына главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова.

«Какие отцы, такие и дети», «Венедиктов младший — худшее издание отца» — лозунги на плакатах пикетчиков обращены, прежде всего, к главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. Жители столицы просят его обратить внимание на своего сына, поведение которого уже выходит за рамки законодательства. На пикеты возле здания радиостанции горожане собираются уже несколько раз.

«Он не служил в армии, но находит время, чтобы торговать незаконно алкоголем, который отравляет людей, и находит время, чтобы оскорблять людей нерусской национальности», — говорит активист.

«Венедиктов младший — худшее издание отца. Мой плакат. Венедиктов старший — главный редактор «Эхо Москвы», его сын ведет крайне аморальный образ жизни», — продолжает пикетчик.

З/К: Скандал вокруг сына известного оппозиционера начался после того, как Венедиктов-младший после очередного ДТП, опубликовал недвусмысленный пост в Интернете. Мало того, что он и раньше без стеснений выкладывал видео, на которых лихачит за рулем своего спорткара, и снимки после ДТП. Теперь еще и публично оскорбил других участников аварии — лиц кавказкой национальности. Назвал их «животными» и пожелал смерти.

И, по мнению экспертов-правозащитников, в посте молодого человека явно присутствуют признаки экстремизма. О поступке Венедиктова-младшего высказался заместитель муфтия Москвы Марат хазрат Алимов.

«Подобные высказывания о кавказцах зависят от воспитания, уровня образования и мотивированности. Конечно, надо осуждать подобные заявления. Кавказ удивителен и прекрасен. И люди там прекрасны. Я смотрю на нашу страну, и когда мусульмане добиваются каких-то успехов, то вся страна говорит: «Это наш человек», «Он — россиянин», — и так далее. А когда случаются какие-то бытовые ситуации, то начинают разжигать межнациональную рознь. Мол, вот — это Кавказ. Зачем нас разделять?» — пояснил Марат хазрат Алимов.

«Ситуация с Венедиктовым мне не нравится, я думаю, нужно выйти и постоять. То, что оскорбляет людей, в Instagram, кавказцев, продает алкоголь без акцизной марки», — возмущен активист.

Активисты поднимают и другие острые вопросы, которые касаются Венедиктова-младшего. Что тот ведет свой нелегальный барный бизнес, где продает паленый алкоголь. И никак не отвечает за это перед законом. Говорят и о том, что столичный мажор откосил от службы в армии — прятался за границей. Редакция Федерального агентства новостей обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить посты молодого человека на экстремизм.