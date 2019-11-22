Дельфийский чемпионат впервые стартовал в Подмосковье

Москва, 22 ноября. Дельфийские игры государств — участников СНГ стартовали в Московской области, сообщили организаторы состязаний.

Это уже 14-е Дельфийские игры по счету. В Подмосковье эти состязания проходят во второй раз, однако впервые игры пройдут в форме Дельфийского чемпионата. Участникам предстоит соревноваться парами, в каждой из которых после выступления будет определен победитель, выходящий в следующий тур.

В финале встречаются победители двух полуфиналов, которые разыграют между собой первое и второе места. Проигравшие в двух полуфиналах становятся обладателями третьего места каждый. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.

В субботу в подмосковных «Снегирях» встретятся участники состязаний, которые сразятся за призы в шести номинациях — скрипка, фортепиано, академическое и эстрадное пение, открытая номинация. В этом году инструменты им предоставили российские производители — «Аккорд», «Тульская Гармонь», «Нева-Саунд» и «Медус». По-прежнему партнером конкурса остается компания «Ямаха», которую с Дельфийскими играми связывает многолетнее сотрудничество.

Кроме соревнований, участники Дельфийских игр могут принять участие в культурной программе. В рамках чемпионата пройдут международная конференция, а также спецпроекты «Театр», «Мы помним…», «Книги», организованные на объектах культуры Подмосковья.

Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры состоялись в 2014 году. В них приняли участие 26 стран. На сегодняшний день в Дельфийском комитете, штаб-квартира которого находится в Москве, задействованы представители 115 стран.