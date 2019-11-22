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Пушков раскритиковал новый бронированный автомобиль Tesla

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Пушков раскритиковал новый бронированный автомобиль Tesla

Москва, 22 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал новый автомобиль Илона Маска. Своим мнением о бронированном пикапе Cybertruck сенатор поделился в своем Twitter-аккаунте.

«Жутковатое создание Маска: скорее танк, чем автомобиль. Эстетика из «звездных войн» и фильмов-антиутопий. На таком ездить разве что в социальных кошмарах Оруэлла. Неприятно будет увидеть эту штуку на дорогах: мир точно не станет красивее», — цитирует Пушкова SM-News.

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск представил новый автомобиль из модельного ряда Tesla 21 ноября, пишет Deita.ru. Кузов электромобиля изготовлен из сплава, который используется при строительстве космических ракет. Сам Маск утверждает, что бронированная машина способна выдержать пули девятимиллиметрового калибра.

Пушков раскритиковал новый бронированный автомобиль Tesla

Примечательно, что на презентации помощник Маска хотел продемонстрировать прочность стекла Cybertruck и бросил металлический шар в окно автомобиля. Стекло не разлетелось, но было серьезно повреждено. Глава компании Tesla дал обещание исправить эту недоработку, пишет «Газета.ру».

Серийное производство базовой комплектации Tesla Cybertruck должно стартовать в 2021 году. Автомобиль будет иметь пневмоподвеску и поддерживать зарядные станции мощностью до 250 киловатт. Всего на рынок хотят вывести три комплектации нового электрокара. Самую простую версию оснастят одним мотором, этот автомобиль будет иметь запас хода до 400 километров. На Tesla Cybertruck в топовой комплектации будут устанавливать три мотора, что позволит машине проехать 800 километров без подзарядки.

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Источник: Twitter
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