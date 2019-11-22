Звезда «Игры престолов» рассказал об альтернативной концовке сериала

Москва, 22 ноября. Создатели культового сериала «Игра престолов» сняли альтернативную концовку саги, сообщил норвежский актер Кристофер Хивью, исполнивший в картине роль одичалого Тормунда.

«Мы сняли альтернативный финал. Это было в основном для развлечения, но я не знаю, позволено ли мне обсуждать с вами это», — приводит газета Metro слова артиста.

Говоря об альтернативной концовке сериала, он подчеркнул, что снимать ее было весело. Впрочем, звезда не стал делиться информацией о съемках альтернативной версии. Не исключено, что артисты до сих пор связаны контрактом с HBO, и из-за этого не могут делиться подробностями съемочного процесса.

Финальный сезон «Игры престолов» показали весной этого года. После выхода последнего эпизода саги многие поклонники «Игры престолов» сочли финал нелогичным и требовали от создателей переснять его, они даже составили петицию с просьбой переделать концовку сериала.

Примечательно, что еще в 2017 году создатели «Игры престолов» объявили, что снимут несколько вариантов финала проекта, дабы избежать утечки спойлеров, сообщила «Газета.ру».

Ранее американский писатель Джордж Р. Р. Мартин — автор цикла «Песнь Льда и Пламени», на основе которого сняли «Игру престолов», сообщил, что сериал был намного длиннее, если бы не разногласия с продюсерами.