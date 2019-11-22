Красный Крест и другие организации помогли восстановить более тысячи домов в ДНР

Донецк, 22 ноября. Почти 1,2 тыс. пострадавших от украинских обстрелов домов были восстановлены в ДНР при содействии международных организаций. Об этом в пятницу заявило министерство строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики.

Помощь Донецку, в частности, оказали Международный комитет Красного Креста и Управление верховного комиссара по делам беженцев ООН).

«В 2018 году аккредитованными в ДНР гуманитарными организациями была оказана помощь по 2844 адресам в виде выдачи стройматериалов населению, а также, в отдельных случаях, в виде привлечения подрядчиков. Аналогичной работой в текущем году охвачено уже 1173 адреса», — пояснил представитель министерства РИА Новости.

Отметим, что украинские власти участвуют в восстановлении гражданской инфраструктуры только в подконтрольных Киеву районах. По мнению президента страны Владимира Зеленского, для восстановления всей территории Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (11,4 млрд долларов.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.