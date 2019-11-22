Шойгу обсудил с коллегами систему межведомственного взаимодействия. ФАН-ТВ

V Межведомственная научно-практическая конференция «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач» прошла в Национальном центре управления обороной России под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В мероприятии также приняли участие главы других силовых ведомств и губернаторы регионов. Они обсудили актуальные аспекты координации совместной деятельности в области обороны.

«Хочу отметить, что за прошедшие пять лет было сделано немало. Усовершенствована нормативная правовая база системы межведомственного взаимодействия. Создана технологическая инфраструктура, которая объединяет 55 министерств и ведомств. Выстроена эффективная система взаимоотношений с субъектами РФ. Это ежегодно подтверждается в ходе стратегических командно-штабных учений, в которых задействованы все регионы страны. Важно отметить, что налажен информационный обмен с Центром кризисного реагирования ОДКБ, а также с центральными командными пунктами Белоруссии и Казахстана», — отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В Атриуме Национального центра управления обороной РФ в рамках мероприятия представлена выставка, здесь регионы рассказали министру о своих региональных центрах управления и ситуационных центрах. Они сейчас находятся в проекте. Их разработка уже на конечном этапе. Например, строительство Тульского центра, который упростит передачу информации напрямую до президента России, начнут уже после нового года.