Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности, которое состоится 28 ноября в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы международной и региональной безопасности. Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В заседании также примут участие премьер-министр Армении Николай Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Ряд вопросов, в частности… проблемы международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе», — цитирует Владимира Зайнетдинова ТАСС.

Пресс-секретарь ОДКБ добавил, что пленарное заседание организации пройдет при участии глав МИД, министров обороны и секретарей советов безопасности государств — членов ОДКБ.