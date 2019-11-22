В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе

Луганск, 22 ноября. Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.

Он подчеркнул, что информация об обострении ситуации вокруг националистических группировок, которые дислоцируются в районе разведения сил и средств у участка № 2 «Золотое», продолжает поступать.

«На текущей неделе нами получены сведения об увеличении количества боевиков в демилитаризованной зоне», — отметил Осадчий.

По его словам, к националистам присоединяются уволенные в запас военнослужащие ВСУ и дезертировавшие из зоне Операции объединенных сил.

Напомним, ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили, что Киев использует перемирие для размещения военной техники вблизи населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.

Представитель ЛНР обратил особое внимание на то, что уже двое суток не была зафиксирована стрельба по территории республики со стороны украинских силовиков, которые, «используя режим тишины, продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов на подконтрольной территории».

Донецкая и Луганская области в 2014 году отказались признавать установившуюся после государственного переворота на Украине власть и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. Украина ввела войска на территорию ДНР и ЛНР в рамках так называемой «антитеррористической операции». Конфликт продолжается по сей день. Принятые для его урегулирования минские договоренности нарушаются со стороны Киева.