Путин выступит на съезде «Единой России»

Москва, 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин 23 ноября выступит на съезде партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Кремля.

«Повестка пленарного заседания будет посвящена приоритетным задачам партии на ближайший период, внесению корректив в устав партии, изменениям в составе высшего совета и президиуме генерального совета «Единой России», — говорится в сообщении.

Напомним, что съезд партии открывается в пятницу и продлится два дня. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 2 тыс. человек, включая политологов, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет рабочую встречу с региональными представителями, которые озвучат пожелания местных жителей. На встрече также будут присутствовать глава Генерального совета «Единой России» и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Кроме того, глава правительства объявил о намерении выступить на трибуне съезда. О чем конкретно он будет говорить, пока остается неизвестным. Медведев отметил, что хочет сохранить интригу.