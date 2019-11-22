Минкультуры будет отслеживать, какие фильмы и сериалы россияне смотрят в Сети

Москва, 22 ноября. Министерство культуры будет получать информацию о том, какие фильмы и сериалы пользуются у россиян популярностью в Сети.

Переговоры Минкультуры, онлайн-кинотеатров и российских продюсеров продолжались год. Согласованный документ уже направлен в правительство, пишет «Ведомости».

Онлайн-кинотеатры будут отправлять информацию о просмотрах сериалов и фильмов в Единую aвтомaтизировaнную информaционную систему (ЕAИС), где уже хранятся данные о зрителях обычных кинотеатров, передает «ФедералПресс». В распоряжении чиновников появится информация о названии фильма, его режиссере, годе выпуска и числе просмотров. Правообладатель контента и чиновники также смогут изучить более конкретизированные данные об аудитории сериала или фильма.

В Минкультуры объяснили, что эта мера поможет оценивать эффективность бюджетной поддержки российского кинемaтогрaфa. Представители ведомства отметили, что есть картины, созданные при участии господдержки, которые не окупились в кинотеатрах, однако набрали огромное число просмотров в Интернете, пишет Национальная служба новостей.

Ранее продюсер Ольга Леснова, комментируя съемки актрисы Кристины Асмус в эротической сцене художественной драмы «Текст», рассказала, что в российском кино при съемке откровенных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.