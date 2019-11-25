Сирийская армия нашла тайник с оружием боевиков в Восточной Гуте

Дамаск, 23 ноября. Компетентные органы Сирии обнаружили в Восточной Гуте большое количество оружия и боеприпасов, в том числе пулеметы израильского и западного производства, принадлежащие террористам, которые были изгнаны из этого региона. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Источник в компетентных органах сообщил, что во время прочесывания районов провинции Дамаск, освобожденных правительственной армией от террористов, военными был обнаружен склад, содержащий некоторое количество оружия и боеприпасов, в том числе 14,5 и 23-мм пулеметы, пулеметы израильского происхождения, РПГ и снайперские винтовки. Кроме того, компетентные органы САР обнаружили около 1000 тысяч патронов от пулеметов, противотанковые ракеты типа TOW американского производства и устройства спутниковой связи, приборы ночного видения, автомобили.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Источник ФАН также указал, что в ходе операций по расчистке районов, освобожденных от незаконных вооруженных группировок, военные САА продолжают выявлять и уничтожать остатки оружия террористических организаций. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы сохранить жизни мирным жителям, которые постепенно возвращаются в регион.

Стоит отметить, что совместно с военными сирийской армии работает специальная бригада саперов, которая обезоруживает самодельные взрывные устройства и мины-ловушки, которые были оставлены боевиками в регионе перед уходом на север Сирии.

Ранее сообщалось, что сирийские силы безопасности обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, оставленных террористическими организациями, которые когда-то держали под контролем большую часть провинций Даръа и Эль-Кунейтра. По словам полевого источника, огромное количество оружия в распоряжении боевиков является доказательством того, что незаконным группировкам оказывается мощная поддержка со стороны других стран.