Пригожин не видит проблем в выступлении Ротару в России

Москва, 22 ноября. Любому украинскому артисту не запрещено выступать в России, тем более выдающейся певице Софии Ротару, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Ротару с 70-х годов участвовала в программе «Песня года», но в прошлом году была вынуждена отменить свое выступление из-за введенного на Украине военного положения. Позже стало известно, что украинская артистка вернется на российскую сцену и выступит в качестве хэдлайнера на фестивале «Легенды Ретро FM».

С критикой на Ротару обрушилась телеведущая Ангелина Вовк. Она заявила, что принципиально не пойдет на концерт 72-летней знаменитости из-за ее лицемерной позиции по отношению к РФ. Кроме этого, Вовк упрекнула Ротару в отсутствии совести, напомнила «Газета.ру».

Пригожин встал на защиту певицы и отметил, что Ротару стала заложницей политической ситуации на Украине в 2018 году.

«В России никому не запрещается выступать, если можно одним украинским артистам, то почему нельзя выдающейся певице Софии Ротару? Не вижу никаких проблем. Ротару — человек глубоко порядочный, на тот момент у нее не было другого выбора», — сказал музыкальный продюсер в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что украинская артистка любит российскую публику и собирается выступить в этом году на «Песне года» и фестивале «Легенды Ретро FM».