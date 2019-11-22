Валуев рассказал об опасности законопроекта о домашнем насилии

Подготовленная парламентариями инициатива о борьбе с домашним насилием в случае ее реализации будет способствовать не сохранению, а разрушению семьи. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Николай Валуев.

Работу над проектом планируется завершить к началу декабря. Документом предлагается закрепить в законодательстве понятие «домашнее насилие» и все его разновидности — физическое, экономическое, психологическое и сексуальное. Кроме того, им определяются права пострадавших и полномочия субъектов профилактики. К последним авторы в том числе относят и некоммерческие организации. Защищать жертву предлагается с помощью соответствующего предписания — оно запретит агрессору приближаться.

Рынок услуг

Законопроект еще не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, однако уже вызвал широкий общественный резонанс. Вопросы возникают самые разные — от необходимости введения данных норм до того, насколько допустимо заставлять нарушителя покидать место проживания.

«Пока мы можем говорить лишь о фабуле, об идее, которую продвигают авторы. Документ на рассмотрение Госдумы еще не внесен, но уже очевидно, что принятие такого закона будет скорее способствовать не сохранению семьи, а ее разрушению. Семейные отношения начнут носить договорной характер, как на Западе, они станут невозможны без того же контракта. И это самый малый риск, который несет в себе принятие такого закона», — поделился член фракции «Единой России».

По словам парламентария, законопроект задуман так, что в нем заинтересованы скорее некоммерческие организации, чем настоящие жертвы. Так, например, НКО получат права не только на ведение информационных кампаний и оказание помощи пострадавшим в реабилитации, но и на обращение в органы внутренних дел или суд.

«Я считаю, что то, что нам сейчас предлагают авторы, создаст целый рынок услуг, потому что всегда найдутся желающие поставить это дело на поток. Так, предполагается, что НКО, о которых говорится в проекте, будут финансироваться за счет государства. Это отчасти напоминает историю с законопроектом «Об ответственном обращении с животными». На отлов, содержание, вакцинацию, стерилизацию и выпуск животного на волю тратится в среднем до 20 тысяч рублей. Эти деньги получают сертифицированные передержки, выигравшие тендеры по 44-му ФЗ. Они первые были заинтересованы в таком законе», — считает Валуев.

Депутат Госдумы также указал, что нормами закона впоследствии смогут воспользоваться и люди, «нечистые на руку», желающие заполучить чужое имущество или акции.

«Или, например, супруга, которая решила изолировать ребенка от мужа, который к ней охладел. Она пишет заявление: «У меня дома в семье насилие, мне угрожают, что лишат достатка, а я домохозяйка, а он работает». И понеслось», — добавил парламентарий.

Поправки

Собеседник ФАН рассказал, что обращался к авторам проекта и предлагал внести ряд изменений, но они были учтены лишь частично. Так, например, он указал на необходимость установить механизм защиты несовершеннолетнего, пострадавшего от законного представителя. Контакты в таком случае будут возможны только при участии представителей служб социальной защиты.

В самом определении домашнего насилия не было прописано, что оно может быть совершено в отношении бывших супругов и сожителей.

«Это важно для защиты пострадавших от преследования, когда они пытаются прекратить отношения с нарушителем. Это время самого высокого риска совершения новых актов насилия. Получается парадоксальная ситуация: потерпевшая пытается выйти из насильственных отношений, для этого расторгает брак и лишается защиты данного закона, при этом риск насилия у нее увеличивается», — пояснил Валуев.

Кроме того, вопросы вызвала и сама трактовка понятия. Оно определяется через причинение вреда, в то время как одна из наиболее распространенных форм домашнего насилия — побои — в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях трактуется как причинение физической боли.

«В этой связи при буквальном толковании текста законопроекта может возникнуть вопрос, входит ли нанесение побоев в понятие домашнего насилия», — рассказал депутат.

«В определении физического насилия есть указание на то, что лицо должно быть неспособным в силу возраста, болезни, инвалидности, материальной зависимости либо по иной причине защитить себя от насилия. Такое определение представляется расплывчатым, и в ситуации, когда лицо физически здорово и способно защитить себя, но в отношении него все равно было проявлено насилие, возникает вопрос, может ли потерпевший воспользоваться правами, предоставленными рассматриваемым законопроектом», — привел пример Валуев.

Кроме того, парламентарий обратил внимание, что многие положения законопроекта дублируют уже действующие нормы и должны быть исключены из документа.

Законопроект не достигает целей

Сам же проект поддержки юристов, с которыми консультировался Валуев, не получил. Так, в распоряжении ФАН имеется предоставленная депутатом справка от коллегии адвокатов «Регионсервис» от 8 ноября текущего года.

«В проекте не предусмотрена целостная и пригодная к функционированию система помощи пострадавшим от домашнего насилия, предлагаемые меры профилактики домашнего насилия (в первую очередь защитное предписание (как судебное, так и внесудебное)) носят поверхностный характер и на практике не могут обеспечить защиту прав потерпевших и предупредить совершение новых правонарушений», — говорится в тексте документа.

Кроме того, согласно выводам коллегии, в инициативе отсутствуют четко продуманные механизмы выдачи защитных предписаний.

«Проект умалчивает о последствиях их нарушения, возможных мерах ответственности, об органах, в которые можно обратиться в случае такого нарушения и об их действиях в данной ситуации. В связи с изложенным представляется, что законопроект в настоящее время не достигает поставленных целей и не может максимально защитить права и законные интересы потерпевших от домашнего насилия», — считают адвокаты.

Споры в обществе

Одним из самых спорных остается вопрос, сколько же жертв домашнего насилия в России. После декриминализации «побоев» в 2017 году за совершение соответствующих преступлений в отношении близких в первый раз действует административная ответственность. Это привело к кратному сокращению числа семейно-бытовых правонарушений. При этом правозащитники, напротив, стали заявлять об обратном эффекте от принятия закона.

В конце октября в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросу предупреждения домашнего насилия, где были представлены данные исследования сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета, проведенного по заказу нижней палаты парламента. Согласно данным опроса, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, в течение последнего года от насилия в семье страдал каждый 40-й респондент. Две трети семейного насилия приходится на супружеское насилие.

Несмотря на готовность общества к обсуждению законодательного урегулирования данной проблемы, авторы законопроект не представляют. Более того, на тех же слушаниях при вопросах по появившейся в СМИ информации говорили, что готового текста еще нет, а речь идет лишь об общем рассмотрении положения дел с насилием в стране.

Впоследствии в середине ноября авторы инициативы сообщили об угрозах со стороны ее противников. О готовности поддержать парламентариев и возглавить движение в защиту законопроекта заявила певица Валерия.