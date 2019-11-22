Эрдогану обещают новый госпереворот, если он откажется от С-400

Госдеп США потребовал от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана избавиться от купленных им комплексов С-400, вернуть их обратно России или попросту уничтожить. Требование в ультимативной форме поступило даже несмотря на обещание президента Турции не разворачивать ПВО российского производства, а пользоваться для этого купленными в США системами Patriot. Очевидно, Госдеп уже не устраивает, что С-400 будут стоять где-то на складе, в то время как американские «патриоты» — нести службу.

О том, почему Соединенные Штаты так панически боятся, что турецкие войска будут вооружены «не тем» оружием, Федеральное агентство новостей поговорило с председателем межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политологом Сергеем Марковым.

«Вся эта ситуация напоминает мне турецкий базар — такой «старый рынок» в Стамбуле, — подметил собеседник ФАН. — Эрдоган с [президентом США Дональдом] Трампом будут торговаться еще много месяцев, а может и лет. Базар будет продолжаться, и чем он закончится, сказать сложно».

Однако у этого, по словам Маркова, «базара» есть две характеристики. С одной стороны, С-400 нужны Эрдогану очень сильно.

«Он понимает, что американцы так сильно требуют «избавиться» от них ровно потому, что хотят иметь возможность «по щелчку» отключать турецкую систему противовоздушной обороны, — заявил политолог. — А учитывая их истеричное поведение, можно сказать со всей уверенностью — так они и поступят, когда задумают новый военный переворот в Анкаре».

С другой стороны, по словам собеседника ФАН, если президент Турции не согласится на требования американского руководства, США могут заморозить все его счета с деньгами, припасенными «на черный день».

«Просто наложат лапу на все его личные миллиарды, — сказал Марков. — Так что Эрдоган заинтересован в как можно более долгих переговорах по С-400, чтобы успеть как следует перепрятать свое добро».

По мнению политолога, американские переговорщики так долго торговались с Анкарой, что и сами в некотором роде «отуречились», выдвигая заведомо неприемлемые требования, надеясь получить хотя бы половину запрошенного.