Польша экстрадировала в Россию бывшего главу НПО «Космос» Чернякова

Москва, 22 ноября. Польша выдала России бывшего главу строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова, которого обвиняют в мошенничестве почти на 17 миллиардов рублей. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«В сопровождении спецконвоя Андрей Черняков будет доставлен в Москву», — сообщил Куренной.

Напомним, в 2011 году НПО «Космос» получило кредит в размере 11 миллиардов рублей на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Кредит так и не погасили, а общая задолженность корпорации перед банком превысила 30 миллиардов рублей. После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств. Черняков скрывался от следствия, поэтому его объявили в международный розыск по линии Интерпола.

15 декабря 2017 года Чернякова задержали в аэропорту Варшавы. У обвиняемого обнаружили поддельный румынский паспорт, по которому экс-глава НПО «Космос» собирался въехать на Украину. В октябре 2019 года окружной суд Варшавы разрешил экстрадировать Чернякова в Россию. Примечательно, что сам Черняков желал возвращения на родину. Обвиняемый в мошенничестве заявлял, что не верит в польское правосудие.