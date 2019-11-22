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Косметолог объяснила «отекшее» лицо Пугачевой на концерте «Цветов»

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Косметолог объяснила «отекшее» лицо Пугачевой на концерте «Цветов»

Москва, 22 ноября. Косметолог Татьяна Брызгалина объяснила «неопрятную» внешность Аллы Пугачевой и ее «отекшее» лицо, которые обеспокоили журналистов.

Примадонна появилась на юбилейном концерте группы «Цветы», на которой она была приглашена в качестве почетного гостя, и изменившийся облик знаменитой певицы не ускользнул от внимания прессы. Пользователи соцсетей также отметили, что королева российской эстрады сильно постарела.

Брызгалина же, напротив, считает, что Пугачева отлично выглядит для своих 70 лет. Просто все привыкли к ее фотографиям, опубликованным в соцсетях или на страницах журналов. Они действительно заметно отличаются от реального облика артистки, поскольку редактируются с помощью Photoshop.

«Она очень хорошо выглядит. Косметологи работали, хирурги работали. Просто те фотографии были хорошо обработаны, а на видео просто невозможно показать Photoshop», — пояснила косметолог изданию Teleprogramma.

Тем не менее СМИ выдвинули иную версию изменившегося внешнего вида Пугачевой. Некоторые журналисты услышали разговор певицы с художником Никасом Сафроновым, которому она пожаловалась на здоровье.

Напомним, что ранее создатель и лидер группы «Цветы» Стас Намин пригласил Пугачеву, Жанну Агузарову, Гарика Сукачева, Александра Малинина и других известных артистов. Примечательно, что внешность Агузаровой тоже удивила журналистов. Они отметили отсутствие морщин на лице звезды и увеличившиеся губы.

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Источник: Teleprogramma
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