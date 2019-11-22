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Сборная России по футболу проведет два матча группы Евро-2020 в Петербурге

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Сборная России по футболу проведет два матча группы Евро-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Сборная России по футболу сыграет два из трех матчей группового этапа чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге.                                    

Сборные России и Дании автоматически попали в группу B соревнования как хозяева турнира. В ней же сыграет сборная Бельгии.

Отметим, матчи группы В пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Сборная Дании проведет три игры на домашнем стадионе, а россияне — два. Об этом стало известно на жеребьевке, которая прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) в Ньоне.                                                                     

Об итогах выступления сборной РФ в отборочном цикле читайте подробнее в материале Федерального агенства новостей.

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